Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
|21 Kasım 2019 13:10
|Yazdır
Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Bayburt'un Maden köyünde 2 katlı bir evde çıkan yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz merkeze bağlı Maden Köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz'a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyüne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir. Olayın haber alınmasının 3'üncü dakikasında 112 ekipleri, 15'inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır. Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma
21 Kasım 2019 14:23
|Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
21 Kasım 2019 13:52
|Hakim, avukatla görüşmemek için kendisini odaya kilitlemiş
21 Kasım 2019 13:21
|Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
21 Kasım 2019 12:50
|Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği 'motivasyon mektupları' ortaya çıktı
21 Kasım 2019 12:40
|Kocaeli'deki 'Palu ailesi' davası devam ediyor
21 Kasım 2019 12:21
|Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
21 Kasım 2019 11:36
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
21 Kasım 2019 11:35
|Adana'da dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
21 Kasım 2019 10:43
|Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
21 Kasım 2019 10:39