1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu
 21 Kasım 2019 13:14
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyrederek 106.782,54 puan olurken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanabileceği haberlerinin piyasayı tedirgin ettiğini, konuya ilişkin bu yönde bir gelişmenin ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Avro Bölgesinde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
21 Kasım 2019 12:11		 Gram altın 270 lira seviyelerinde
21 Kasım 2019 10:57
Borsa güne yatay başladı
21 Kasım 2019 10:12		 Güne başlarken döviz fiyatları
21 Kasım 2019 09:40
Borsa günü düşüşle tamamladı
20 Kasım 2019 18:26		 Altında gün sonu fiyatları
20 Kasım 2019 17:26
Dolar günü düşüşle kapattı
20 Kasım 2019 17:20		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
20 Kasım 2019 13:18
Çeyrek altın ne kadar?
20 Kasım 2019 12:47		 Çeyrek altın ne kadar?
20 Kasım 2019 12:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma14:20 - İYİ Parti'li Yokuş, TBMM kantininde 'sahte bal' satıldığını iddia etti14:18 - Bakan Selçuk'tan personel alımı paylaşımı14:15 - Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi14:08 - YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması14:03 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı14:01 - YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı14:00 - 'Yabancı terörist savaşçılar'ı istemeyen Hollanda'ya tepki13:55 - AK Parti'li Turan: Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz13:52 - Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
13:47 - Gündüz muhtar akşam stand-up'çı13:43 - OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti13:41 - İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu13:32 - FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye13:30 - Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu13:28 - Davutoğlu parti kurduktan sonra Ak Parti'den istifa edecekler iddiası13:24 - İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı13:22 - Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaşar büyükanıt 2
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 6
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
ankaragücü 1
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 2
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
asvel lyon-villeurbanne 2
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Mersin Tarsus İmar 3 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam