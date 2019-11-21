İBB'de işten çıkarılan işçiler imza kampanyası başlattı
|21 Kasım 2019 13:24
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler, Vezneciler metro istasyonu önünde imza kampanyası başlattı.
Kampanyaya ilişkin açıklama yapan eylem komitesi başkanı Umut Aydoğan, İBB Meclisinde kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporun, uğradıkları haksızlığı ve hukuksuzluğu ortaya koyduğunu belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vereceği kararı beklediklerini ifade eden Aydoğan, "Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu zulmü durdurun. Aileleri parçalanma noktasına gelmiş bu arkadaşlarımın mağduriyetlerini giderin. Bizler her ne olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Hedeflerinin 500 bin imza olduğunu dile getiren Aydoğan, toplayacakları imzaları İBB Başkanlığına sunacaklarını kaydetti.
Aydoğan, konuşmanın ardından ilk imzayı attı. Vatandaşlar da kampanyaya destek verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
21 Kasım 2019 14:03
|Gündüz muhtar akşam stand-up'çı
21 Kasım 2019 13:47
|İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu
21 Kasım 2019 13:41
|Kuruluş Osman geceye damga vurdu
21 Kasım 2019 11:41
|Hakkari Kayak Merkezinde hedef 150 bin ziyaretçi
21 Kasım 2019 11:32
|Türk halkı en çok maç ve dizi izliyor
21 Kasım 2019 11:13
|Kurtlar Vadisi'ne haciz geldi: X-ray cihazı bile alındı
21 Kasım 2019 09:42
|Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
21 Kasım 2019 08:30
|Tepkiler üzerine Camide DJ'li eğlence iptal edildi
21 Kasım 2019 08:01
|Başkentte 'ücretsiz' veya 'düşük ücretle' toplu taşıma projesi
21 Kasım 2019 07:49