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Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Denizli 11. Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin davada ilk derece ve bölge idare mahkemelerinin verdiği 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa müebbet hapis cezalarını onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 33 sanık hakkındaki beraat kararlarının kanuna aykırı olduğunu belirledi
 21 Kasım 2019 13:30
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Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'deki darbe girişimine ilişkin davada eski 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 4 eski subayın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı, 33 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi davasına ilişkin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 47 sanık hakkındaki kararlarına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ile bazı sanıkların itiraz sonrası yaptığı incelemeyi sonuçlandırdı.

15 Temmuz gecesi Denizli 11. Tugay Komutanlığında yaşananların özetlendiği kararda suç tarihinde Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı olan eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 4 eski subaya verilen müebbet hapis cezası kararları onandı.

Kararda 8 asker hakkındaki beraat kararları da kanuna uygun bulundu.

- Beraat eden sanığa "müşterek fail" suçlaması

Kararda suç tarihinde tugay harekat ve eğitim şube müdürü olan sanık Adem Altundağ hakkında verilen beraat kararının bozularak sanığın "müşterek fail" olarak yargılanması gerektiği belirtildi.

Altundağ'ın darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduğu, 14 Temmuz 2016'da saat 22.00 civarında sanık Kamil Özhan Özbakır ve firari Fahrettin Demir ile birlikte toplantı yaptığı, harekat merkezine olay günü öncesinde yapılan faaliyetleri ve intikalleri bildirmediğinin belirtildiği kararda, "Sanığın sübutu kabul edilen eyleminin Anayasayı ihlal suçunu teşkil ettiğinde kuşku bulunmamasına, suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak gerçekleştiren sanığın, hükümeti düşürüp yönetime el koymayı amaçlayan suç organizasyonu içinde yer aldığının anlaşılmasına nazaran konumu, rütbesi ve mesleki tecrübesi itibariyle TCK'nin 24/1-4 ve 30. maddelerinin tatbik şartlarının bulunmadığı da gözetilerek fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunun kabulü ile 'müşterek fail' olarak TCK'nın 37. maddesi delaletiyle 309. maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği" kaydedildi.

- "Emir ve eylemin suç teşkil ettiği açık"

Yargıtay'ın kararında darbe gecesi Çardak Askeri Havaalanına intikal eden askerlerin de aralarında bulunduğu sanıklar Ertuğrul Yavaşca, Mutlu Avcı, Ali Savaş, Celil Basıkar, Ali Zor, Rafet Parlatan, Şevket Hamdi Akkaya, Çetin Öztürk, Ümit Soyer, Yakup Atılgan, Fatih Akın Arslan, Nazmi Keskin, Ali Kanat, Hüseyin Öğüt, Tarık Ekmen, Yunus Karagülle, Kazım Coşkun, Cüneyt Kurum, Ahmet Ali Akın, Vedat Somer, Vedat Engin, Muharrem Burak Salar, Yusuf Acar, Güner Kaçar, Hasan Önal, Eren Toksoy, Hüseyin Yavuz, Abdullah Özdoğan, Ümit Coşkun, Ali Çalım, Hüseyin Çakır ve Muhammet Yıldız hakkında kurulan beraat hükümleriyle ilgili olarak da bozma kararı verildi.

Kararda intikalin kendilerini almaya gelen askeri uçağın havalimanına iniş yapamaması ve mülki idare amirleri ve vatandaşların karşı koyması sonucu başarılı olamadığına dikkat çekilerek, "Emir ve eylemin suç teşkil ettiği açıkça belli olmasına rağmen zarar tehlikesi bakımından illi (nedensel) bir değer taşıdığından kuşku bulunmayan eylemlerinin, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak (TCK madde 39/2-c) suretiyle Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığının kabulü ile eylemlerinin niteliği, konum ve etkinlik dereceleri de gözetilerek kusurlu hareketleri ile orantılı, hakkaniyete uygun bir ceza tertip edilmesi gerektiğine" işaret edildi.

- Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmişti. Gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Akman ağırlaştırılmış müebbet, eski albay İnci, eski yarbay Yapar, eski üsteğmen Ay ve eski teğmen Ekinci müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan'a bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına yapılan istinaf başvurusunda beraat eden 56 sanık için kararın bozulması, mahkumiyet kararı verilen sanıkların ise cezalarının onanması talebinde bulunulmuş, Cumhurbaşkanlığı avukatı da temyiz başvurusunda beraat eden 56 sanığın cezalandırılmasını, indirim yapılarak müebbet hapis alan 4 sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.
Anadolu Ajansı
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