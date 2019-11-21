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İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu

Gaziantep'te yaşayan Kazım Sucu, iki üniversite bitirdikten sonra iş bulmayınca tarihi Budeyri Han'da kafe açtı. Açtığı mekanda pek çok hizmet sunan Sucu, kısa sürede işinde başarılı oldu
 21 Kasım 2019 13:41
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İki üniversite bitirdi, kendi işini kurdu

Gaziantep'te yaşayan Kazım Sucu, iki üniversite bitirdikten sonra iş bulmayınca tarihi Budeyri Han'da kafe açtı. Açtığı mekanda pek çok hizmet sunan Sucu, kısa sürede işinde başarılı oldu.

Kazım Sucu, iki üniversite bitirdikten sonra iş sıkıntısı yaşayınca Gaziantep'teki tarihi hanlardan biri olan Budeyri Han'da kafe açarak kendi işini kurdu. Diplomalı kafeci olarak nam salan Kazım Sucu, kısa sürede kurduğu işinde başarıyı yakalarken pek kişiye de istihdam sağladı.

İki üniversite bitirdiğini ve buna rağmen iki yıla yakın iş aradı. Sucu, ekonomik anlamda sıkıntı yaşamamak için bir kafe açarak kendi işini kuran Sucu, verdiği hizmetle kısa sürede başarıyı yakaladı. Diplomalı işletmeci, yüzde 90-95 oranında müşteri memnuniyetine ulaştığını söyledi.


İki üniversite bitirdi kendi iş yerini açtı

"Diplomamı kenara bırakıp kendi işimi kurdum"

Kafe açma hikayesinden bahseden Budeyri Ala Cafe işletmecisi Kazım Sucu, "Ben üniversiteyi bitireli ve mezun olalı üç yıl oldu. Bu üç yılın bir buçuk işsiz olarak gezdim. Sonrasında piyasada kısa süreli olarak muhasebeci olarak çalıştım. Ardından da işsiz kalınca bu kafeyi açtım. Yani üniversiteli işsiz olmaktansa diplomamı bir kenara bıraktım ve kendi işimi kurdum. Her insanın çalıştığı gibi ben de bir şeylere gayret etmek istedim ve bu kafe işine girdim. İş sıkıntısı yaşayınca mecburen böyle bir işe yöneldik. Önceki zamanlarda da kafe açma fikrim vardı ama bunu farklı şekilde düşünüyordum. Sonuç olarak işsiz kalınca böyle bir işe girmek zorunda kaldım" dedi.

"İşlerimiz zamanla iyileşmeye başladı"

Kafeyi ilk işletmeye başladıklarında işlerinin kötü olduğunu ama zamanla iyiye doğru gittiklerini aktaran Sucu, "Bu kafeyi ilk devraldığımızda işlerimiz düşük seviyedeydi. Sonrasında işlerde yavaş yavaş ilerleme oldu ve belli bir potansiyele ulaştık. Şuanda müşteri memnuniyetimiz de yüzde 90-95 seviyelerinde. Bir de tarihi bir han olan Budeyri Han'da hizmet veriyoruz. Bunun da etkisi oluyor tabi" ifadelerini kullandı.

Tarihi handaki kafede pek çok hizmet veriyor

İşlettikleri kafede verdikleri hizmetlerden de bahseden Sucu, "Kafemizde kahvaltı, soğuk, sıcak içecekler hizmeti veriyoruz. Ayrıca belli günlerde sıra gecesi etkinliğimiz var. Haftanın yedi günü canlı müzik hizmeti veriyoruz. Bunun dışında özel kutlamalar, toplantılar, düğün, nişan ve kına gecesi organizasyonları da yapıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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