Gündüz muhtar akşam stand-up'çı
|21 Kasım 2019 13:47
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Kartal'da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor. Gülmüş'ün şovunda salon tıklım tıklım dolarken seyirciler kimi zaman kahkahalara daldı, kimi zaman da duygusal olayları dinleyerek gözyaşlarını tutamadı.
Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gülmüş, muhtarlık yaptığı 5 yıl içerisinde yaşadığı olayları stand-up şovunda anlatıyor. Sabah muhtarlık yapan Gülmüş, akşam da stanp-up yaparak seyircilere hikayelerini anlatıyor.
Muhtar Gülmüş'ün şovunu izlemek isteyenler salonu tıklım tıklım doldurdular. Seyirciler, Gülmüş'ün anlattığı komik olaylarla kimi zaman kahkahalara boğulurken, kimi zaman da Gülmüş'ün yaşadığı duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğe Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, çok sayıda mahalle sakini, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ve yerel gazeteciler katıldı.
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