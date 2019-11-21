YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, YDS/3 sınav giriş belgelerini yayımladı
|21 Kasım 2019 14:01
|Yazdır
2019-YDS/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
21 Kasım 2019 10:55
|KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
21 Kasım 2019 10:02
|Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı
20 Kasım 2019 15:30
|DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu
19 Kasım 2019 23:08
|Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
19 Kasım 2019 10:30
|26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
19 Kasım 2019 10:00
|ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
18 Kasım 2019 10:52
|ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
17 Kasım 2019 12:45
|Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
15 Kasım 2019 00:01
|Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!
14 Kasım 2019 12:11