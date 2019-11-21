Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici mi? Kesici'den açıklama geldi

İddiayı dile getiren Ebru Baki'nin Habertürk'teki programında Bülent Aydemir oldu. Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir, İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığı söyledi. Ancak bu görüşmenin Rahmi Turan'ın 9 Kasım'da olduğunu söylediği görüşme olup olmadığı belli değil.

Bülent Aydemir şu bilgileri verdi:

-İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptı. Bu isimler akla geliyor. Şimdi biz hem bu isimleri yıpratmış oluyoruz zikrederek ama bu kadar konuşulduktan sonra da bunları ifade etmek lazım. Rahmi Turan'a düşen böyle bir yazı yazdıysa bu ismin kim olduğunu açıklamak olmalı.

İlhan Kesici Erdoğan ile görüştü mü?

Habertürk'te ismi zikredilen İlhan Kesici twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve iddiayı yalanladı. Kesici iddiayı 'çok alçaltıcı ve adi' bulduğunu söyledi.

İlhan Kesici'nin attığı mesaj şöyle:

Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır @aydemirbulent pic.twitter.com/7ci2FrCNTL

- İlhan Kesici (@ilhankesici) November 21, 2019