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Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 30 şüphelinin ifadesi alındı
 21 Kasım 2019 14:23
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Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, hakkında soruşturma yürütülen 39 Kartal Belediyesi görevlisinden 30'unun ifadesi alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının çökmesine ilişkin, binaya yapılan kaçak katlar hakkında yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın, hakkında soruşturma izni verilmeyen şüphelilere yönelik İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Daha önce 16 kişi hakkında verilen soruşturma izni sonrasında, 23 belediye görevlisi hakkında daha soruşturma izni verildi.

Hakkında soruşturma yürütülen şüpheli sayısı 39'a yükselirken, savcılık bu şüphelilerin ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi.

Bu kapsamda, binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019 tarihine kadar belediyede görev yapan İmar Müdürlüğünde görevli müdürler ile mıntıka mühendislerinden oluşan toplam 39 şüpheliden 30'unun ifadesini alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Yeşilyurt Apartmanı'yla ilgili görev yaptıkları dönemde bir müracaat ve şikayet yapılmadığını, bu nedenle binayla ilgili işlem yapmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

- Soruşturmanın geçmişi

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 16.00 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 kişi hakkında açılan bu davanın ardından, binaya yapılan kaçak katlara ilişkin yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında ayrı bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Kaymakamlığından binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 1992 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede görev yapan kişiler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti.

Kartal Kaymakamlığı ise binanın ruhsat aldığı 1992 yılından, inşaatın kaçak katlarıyla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar görev yapan 16 şüphelinin isimlerini bildirerek haklarında soruşturma izni verirken, 1998 yılından sonra çalışan görevliler hakkında ise soruşturma izni vermemişti.

Bunun üzerine soruşturma savcılığı, belediyenin denetleme yükümlülüğünün her zaman olduğunu belirterek binanın yapımının tamamlandığı 1998 yılından, çöktüğü tarihe kadar belediyede görev yapanlar hakkında da soruşturma izni verilmesi amacıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına itirazda bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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