FETÖ'den teslim olan kadına elektronik kelepçe
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan ve teslim olan kadın, mahkemece elektronik kelepçe takılmak süreyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
|21 Kasım 2019 14:34
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Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan ve teslim olan kadın, mahkemece elektronik kelepçe takılmak süreyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen S.B. adlı kadın teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan S.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B., ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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