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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik: Diş hekimliğinin de sağlık turizminden yararlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalı
 21 Kasım 2019 15:01
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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, diş hekimliğinin de sağlık turizminden yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, ağız ve diş sağlığı sorunlarının genellikle ihmal edildiğini, bunun sonucunda maddi manevi zararların ortaya çıktığını belirtti.

Diş ve diş eti sorunlarının, hayatlarında öncelikli yer alması gerekirken her zaman en sona bırakıldığını, tedavi aşamasına kadar bekletildiğini ifade eden Özçelik, diş ve diş eti hastalıklarının önlenebilir, kontrol edilebilir, davranışla iyileştirilebilir hastalıklar grubunda yer aldığını anımsattı.

Ebeveynleri, öğretmenleri, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, medya ve tüm toplum üyelerini, ağız ve diş sağlığı konusunda duyarlı olmaya çağıran Özçelik, "Artık diş hekimliği fakülteleri açılmamalı. Diş hekimliğinin de sağlık turizminden yararlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalı." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, tek bir çocuğun dahi istismara uğramamasını, her çocuğun barınması için sağlıklı şartlarda evinin olmasını, eşit kalitede eğitim ve sağlık alabilmesini, çocukların mutlu yaşamasını diledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, gündem dışı konuşmasında ilinin çevre sorunlarına değindi.

Kayışoğlu, Bursa'nın havasının, suyunun, toprağının kirli olduğunu, yeşil Bursa'nın renginin griye dönüştüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı
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