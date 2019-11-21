Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, halkın çoğunluğunun sağlık hizmetinden memnun olduğunu belirtti.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güven, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hilmi Ataseven ve diğer ilgililerle kente geldi.

Güven, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda sağlık yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.

Burada konuşan Muhammet Güven, insanlara imkanlar dahilinde en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

İl sağlık değerlendirmelerini belli kriterler üzerinden yaptıklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Elimizdeki göstergelerle sunulan sağlık hizmetlerini detaylı şekilde inceleyerek, eksiğimiz var mı, sorunlarımız nedir, bunları göreceğiz. Ancak unutmayalım, sayısal verilerle açıklanamayan ve bunlardan da önemli bir konu var, kalite. Çalışanlarımızın motivasyonunu çok önemsiyoruz. Önce büyük bir iş yükü altında görev yapan çalışanlarımız mutlu olacak. Türkiye sağlıkta son yıllarda belli bir noktaya geldi. Belli bir standardı yakaladık. Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti belli bir standardın üzerine çıkardık. Sağlıkta dönüşüm yaptık, güzel bir sistem kurduk. Halkımızın çoğunluğu sağlık hizmetinden memnun."

Ataseven ise sağlık tesislerinde hizmet sunumuna yönelik sorun ve şikayetlerin etkili mekanizmalarla azaltılarak hasta ve çalışan memnuniyetinin, hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise halkın ve sağlık çalışanlarının sağlık yöneticilerinden beklediği daha kaliteli ve daha güvenli hizmeti sunabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Arslan ile daire başkanlarının da katıldığı toplantıda, sağlık tesislerinin tıbbi, mali ve idari hizmet verileri ele alındı. Toplantıda, ayrıca sağlık tesislerinin fiziki yeterliliği, teknik donanım, iletişim etkinliği ve sağlık çalışanı verimliliği gibi konular da görüşüldü.