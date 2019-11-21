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Bakan Pakdemirli: Şura sonrası 2 aylık süreçte yol haritamızı belirleyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Şuranın tavsiye kararları sonrasında ilk 2 aylık süreçte yol haritamızı belirleyeceğiz ve ardından uygulama aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak bir eylem planı ortaya koyacağız
 21 Kasım 2019 15:25
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Bakan Pakdemirli: Şura sonrası 2 aylık süreçte yol haritamızı belirleyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklerde alternatif bir yol olarak ortaya koyacakları modelle, çiftçinin üyesi olduğu kooperatifle sözleşme yapacağını belirterek, "Kooperatif, hasat vadeli sıfır faizle girdi temin edecek, ürünleri pazarlayacak." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası'nın kapanış toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, tarım ve ormanın, ülkenin ekonomisi, sanayisi ve geleceği olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye ve dünyada nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacına ve gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Pakdemirli, yürüttükleri politikanın ana eksenini rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturduğunu aktararak, "Türk çiftçisi dünyanın en rekabetçi ürünlerini üretebilecek güce sahiptir. Bu gücü uluslararası pazarda daha fazla değer görecek ürünler için kullanmalıdır. Bu da ancak uzun vadede sürdürülebilir bir iş modeli, doğru fiyatla, doğru girdi temini ve ürünün doğru pazarlara ulaştırılması ile mümkündür. Bunun için örgütlenme konusunda dünyanın gelişmiş ülkelerinin seviyesine gelmek, bizim için artık zarurettir." diye konuştu.

- "Akıllı küpe ile hayvan varlığı artacak"

Gelecek yılı Tarım ve Orman Bakanlığının dijitalleşme yılı olarak tasarladıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Üreticimizin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve milli, 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen çevre dostu ve sessiz elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Hayvancılıkta her türlü hayvan kayıtlarının tutulması için hassas tarım tekniklerinden faydalanıp verimliliği artıracak akıllı küpe (Hayvan Takip Platformu) geliştirme çalışmalarına başladık. Sadece bu küpe sayesinde Türkiye'de döl verimliliğinin yüzde 10 artması mümkün. Bu da yüzde 5'e varan bir hayvan varlığı artışı demektir."

Pakdemirli, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekleri 2020 yılı için 22 milyar liraya çıkaracaklarını bildirerek, 2020'de kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapan desteklere devam edeceklerini söyledi.

Tarım Orman Şurası'nın ana hedefi olarak çiftçi refahı, tarımsal üretimin artışı, güvenilir gıdanın temini, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, orman ürünlerinde üretim artışı ve tüketicinin kollanması ilkelerini belirlediklerine işaret eden Pakdemirli, şuranın açılışının yapıldığı 17 Temmuz'dan beri 10 binden fazla paydaşla ortak akıl buluşmaları gerçekleştirdiklerini, 21 çalışma grubundaki yaklaşık 2 bin katılımcıyla son 3 gün boyunca yoğun toplantı ve çalışmalar gerçekleştirildiğini anlattı.

Pakdemirli, şura için 50 binin üzerinde görüş, öneri ve proje bildirildiğini belirterek, "Bu veriler ışığında, ortak akıl ve bilimin önderliğinde önemli bir yol haritası çizilerek ciddi bir akademik birikim elde edildi ve nihayet dün de sonuç bildirgesi hazırlandı. İnşallah bu büyük birikim sektör için önemli bir bilgi kaynağı olarak da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi arşivine kazandırılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

- "Sözleşmeli üretim modeli"

Pakdemirli, şura komisyonlarında ön plana çıkan sorunların, planlama, girdiler, örgütler, finansman, gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar ve tarımsal üretimin pazarlanması olarak sıralandığına işaret ederek, çözüm önerisinin de üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak sözleşmeli üretime, finans kurumları ve piyasa alıcıları tarafından girdi finansman desteği verilmesine dayandığını söyledi.

Bakanlık olarak bu modeli desteklediklerini kaydeden Pakdemirli, tarımsal desteklerde alternatif bir yol olarak ortaya koyacakları bu modelle, çiftçinin üyesi olduğu kooperatifle sözleşme yapacağını anlattı. Pakdemirli, kooperatifin, hasat vadeli sıfır faizle girdi temin edeceğini, ürünleri pazarlayacağını ifade ederek, "Yeni dönemde Bakanlık olarak sözleşmeli üretim yapan üretici örgütlerini destekleyeceğiz. Yani çiftçimiz örgütü aracılığı ile sözleşmeli üretim yaparsa, tohuma gübreye para vermeden tarlasını ekecek. Ayrıca çiftçimizin malını pazarlama derdi de ortadan kalkacak. Girdileri hasadından sıfır faizle mahsup edilecek. Bu modelin samimiyetle tartışılmasını arzu ediyor, şuramızın ilk somut çıktısı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yol haritası takip edilecek"

Pakdemirli, şuranın tavsiye kararları sonrasında ilk 2 aylık süreçte yol haritasının belirleneceğini bildirerek, "Ardından uygulama aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak bir eylem planı ortaya koyacağız. Böylece başta çiftçilerimiz olmak üzere önümüzdeki çeyrek asrın yol haritasını birlikte çizmiş olacağız." dedi.

Şuranın takip sürecini ciddiyetle yöneterek, çıkacak eylem planının uygulanması konusunda yasal veya kamusal her türlü tedbiri alacaklarını da aktaran Pakdemirli, "Şuranın açılış töreninde, bir sonraki şuranın tarihinin belirlenmesini teklif etmiştim. Bir sonraki Tarım Orman Şurası'nın tarihini de komisyon tarafından 2024 yılı olarak tavsiye edildi." diye konuştu.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sinerjisiyle ilk kez bu kadar geniş katılımlı ve verimli bir şurayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu şurayla vatandaşlarımızla beraber çözüm üretmenin ve kararlar almanın bir örneğini birlikte oluşturma başarısı gösterdik. İnşallah her beş yılda bir halkımızın yine büyük teveccüh gösterdiği şuralarda buluşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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