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Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, ''Benim zamanımda paramı aldılar ama ben işime devam ettim. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor.'' dedi.
 21 Kasım 2019 15:29
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Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

''Bana bu görevi layık gördükleri için ülkeme, halkıma ve cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum." diyen Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''Bizde gönül sevdası var, saygı var, samimiyet var. Biz bunları vermeye çalışacağız. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana bazen 'paracı' diyenler oldu. Burada hep beraberiz. Eğer borcum olan biri varsa ödeyeyim. Bana borcu olan varsa hakkımı helal ediyorum."

''Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır''

Hedeflerinin 2022 Dünya Kupası olduğunu ifade eden Güneş, ''Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Eskiden futbolculara değer verilmiyordu, kız bile verilmiyordu. Şimdi ise tam tersi oldu. Madem herkes futboldan anlamıyor ama konuşuyor. Ben de ekonomiden anlamıyorum ama konuşayım bari. Türk insanına imkan ve zaman verirseniz her şeyi başarır.'' dedi.

''Bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor''

Paranın her şey olmadığının altını çizen Güneş, ''Para insanı bozar. Milli takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik önce, sonuç ortada. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir. Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Benim elimden paramı da aldılar, 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Şimdi bana 'paracı' diyenler ülkeyi soyuyor. Nerede yaşıyoruz biz? Platini de bu talihsizliğe düştü. 'Para araç olmalı' dedi. Daha sonra para yüzünden içeri girdi. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor. Bazen hızlı konuşuyorum, farklı konuşuyorum. Beni anlamadıklarını söylüyorlar. Anlamayanların bazıları 5 yıl sonra anlıyorlar ama anlamadıkları halde yorumluyorlar. Beni anlamıyorsanız nasıl yorumluyorsunuz? Bunu da ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

''Lucescu'ya da teşekkür ediyorum''

Lucescu'ya teşekkür eden deneyimli teknik adam, ''Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ben yaptım değil biz yaptık. Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Ettim ama bir kez daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır.'' dedi.
Memurlar.Net
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