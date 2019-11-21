Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|21 Kasım 2019 15:44
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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