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Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 21 Kasım 2019 15:44
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Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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