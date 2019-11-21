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'Grup Başkanvekilimizin açıklamasını, meşru göremeyiz'

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: (İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklaması) Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri, partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz
 21 Kasım 2019 16:03
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'Grup Başkanvekilimizin açıklamasını, meşru göremeyiz'

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, "AK Parti ile koalisyon yapabilecekleri" yönündeki sözlerine ilişkin "Grup Başkanvekilimizin açıklaması, partimizin meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkkan'ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Grup Başkanvekilimizin açıklaması, partimizin, imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir." dedi.

Parti olarak ülke yönetimini üstlenmek için mücadele ettiklerini anlatan Ağıralioğlu, "Sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ilkeleri, partimizin ve milletimizin umududur. Bu umudun hiçbir açıklama ile söndürülmesine, değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına müsaade edemeyiz. Bu, seçmenimize olduğu kadar devletimize ve milletimize olan sorumluluğumuzun da gereğidir." diye konuştu.

Ağıralioğlu, bir başka soru üzerine de "Partimizin hiçbir şekilde ima yoluyla bile siyasi olarak görüşmesi olmamıştır. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimiz hiçbir şekilde, hiç kimsenin açıklamasıyla örselenemez. Her türlü makamın, mevkinin, hevesin, hesabın üstünde memleketin, milletin ümidi olarak görüyoruz bu hassasiyetimizi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Açıklamalar, yapanları bağlar"

Türkkan'ın açıklamalarının İYİ Parti için bir geçerliliği olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bunu bir açıklama olarak bile görmüyoruz. Bunun üzerine cümle bile kurmuyoruz. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimizin toplumda bulduğu karşılığın değersizleşmesine müsaade edemeyiz. Bunun herhangi bir açıklamayla itibarsızlaşmasına da müsaade edemeyiz. Çünkü bu bizim seçmenimize ve milletimize verdiğimiz sözdür."

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AK Parti'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan ve içerisinde "Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti"ne ilişkin bir madde bulunan torba yasa teklifine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Memleketin ekonomik zorluğu bu kadar hissedilir düzeydeyken, siyasetçilerin siyaset kurumunu da aşındıracak bu kabil işlere heves etmemesi lazım. Bizim vazifemiz memleketin daha konforlu, güvenli, huzurlu yaşamasını temin etmektir. Kendi konforunu, güvenliğini, yaşam standartlarını yükseltme hevesi, milleti bu kadar fakir fukara olan bir ülkenin siyasetçilerinin heves edeceği bir şey olmamalıdır."
Anadolu Ajansı
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