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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 21 Kasım 2019 16:05
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FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Fatih Taş ile avukatı katıldı.

Sanık Taş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve kullanıcı adının "mft2746" olduğunu, diğer kullanıcıların sanığı, "M. Fatih Abi", "MFT", "Taş" şeklinde kaydettiklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Taş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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