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Gürün'de 'Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal' projesi

Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitimciler "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal " projesi kapsamında, velileri ev ve iş yerlerinde ziyaret etti
 21 Kasım 2019 16:17
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Gürün'de 'Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal' projesi

Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitimciler "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal " projesi kapsamında, velileri ev ve iş yerlerinde ziyaret etti.

Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal " projesi kapsamında eğitimciler eş zamanlı olarak velileri evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ediliyor. Eğitimde Hoşgörü Haftasına özel olarak Gürün Kaymakamı Kadir Algın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir de ziyaretlere eşlik etti.

Kaymakam Algın, ziyaretlerin önümüzdeki aylarda devam edeceğini söyledi. Algın, "Her kapıyı sevgiyle çalan öğretmenlerin hemen her ziyaretleri bir sevgi ziyafetiydi. Okul, aile ve çevre arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek, eğitim ortamlarının iklimini olumlu yönde değiştirmek, öğretmen, öğrenci ve yöneticilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak, eğitim faaliyetlerine kalite ve hız kazandırmak, kamuoyunda eğitimde okul, aile ve çevre ile işbirliğinin önemi hakkında farkındalık oluşturmak, amacıyla daha önceki yıllarda da uyguladığımız öğrenci-veli ziyaretlerimiz planlı bir şekilde devam etmektedir. 'Kapıyı Sevgiyle Çal' projesi kapsamında veli ziyaretlerimiz önümüzdeki aylarda da devam edecektir "dedi.
İhlas Haber Ajansı
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