1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de gündem, Tank Palet Fabrikası

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Tank palet fabrikasının, yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi zaten kabul etmeyiz
 21 Kasım 2019 16:21
Yazdır
TBMM'de gündem, Tank Palet Fabrikası

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının, yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi kabul etmediklerine belirterek, "Defaatle, milli, stratejik bir konuyla ilgili husus anlatıldığı halde bunu temcit pilavı gibi bağlamından kopararak gündeme taşımak, milleti, devleti yoruyor." dedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "emeklilikte yaşa takılanlar" konusunu, Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, ahlaki, manevi değerlerin erozyona uğradığı dünyada değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının vizyon belgesinde değerler eğitiminin yer almasının isabetli olduğunu vurgulayan Bülbül, bakanlığın, sivil toplum örgütlerinin ve ailelerin, nesillerin değerler eğitimine katkı vermesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son günlerde üniversitelerde öğrenciler arasında kavgalar yaşandığını belirterek, birbirlerine, geleceklerine sahip çıkmaları, kardeşlik bağı içinde ülkeyi büyütmeleri gerektiğini söyledi. Özkoç, üniversite öğrencilerinin, kaba kuvvetle sindirilmemeleri, birbirine karşı kışkırtılmamaları gerektiğini vurguladı.

Tank palet fabrikasının Katar ordusuyla ortaklığa girmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özkoç, bu konuların askeri sırlar olduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de yapılan işlemlerin Özelleştirme Kanununa aykırı olduğunu savundu. Hamzaçebi, bunun açıkça bir özelleştirme olduğunu, "özelleştirme değil işletme hakkının devridir" açıklamasının da kanuna uygun bir açıklama değil, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu. Hamzaçebi, asıl niyetin özelleştirme olmadığını da söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsattı. Akbaşoğlu, insanlığın ortak umudu ve geleceği olan çocuklar için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

- "Türkiye kendi enstrümanlarını ortaya koydu"

Tank palet fabrikasının yerli ve milli vasıfta, mülkiyeti Türkiye'ye ait olmak üzere, işletme hakkının BMC bünyesinde bir konsorsiyumla daha iyi işletilebilmesi, daha modern cihazlarla yoluna devam edebilmesi hususunda bir işletme mantığı ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Bu fabrikanın yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi biz zaten kabul etmeyiz." dedi.

Akbaşoğlu, satılma durumunun söz konusu olmadığını, konsorsiyumun Altay tanklarının yapım ihalesini aldığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli bir üretimi seri halde yaparak, ordumuzun tank ihtiyacını gidermeye yönelik çok önemli bir proje. Mülkiyet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Bu konsorsiyumun aldığı ihale nedeniyle hiçbir işçi çıkartılmadan bütün sevk ve idare Türkiye'de olmak kaydıyla, Türkiye kendi hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına, milli politikalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığımızın görüşleri ve hep beraber hareket edilmesi kaydıyla işletme hakkının devri söz konusu. Bir özelleştirme değil. Mevzuat çerçevesinde, hukuka, milli çıkarlarımıza uygun şekilde Türkiye'nin kendi enstrümanlarını ortaya koymasıdır. Tank palet fabrikasında üretilecek ve ordumuza teslim edilecek, teröristlerin başını bu tanklarla hep beraber ezeceğiz, bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Defaatle, milli, stratejik bir konuyla ilgili husus anlatıldığı halde bunu temcit pilavı gibi bağlamından kopararak gündeme taşımak, milleti, devleti yoruyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Kasım 2019 15:01		 TBMM'nin gündemi çocuk hakları
20 Kasım 2019 16:09
AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda
20 Kasım 2019 15:20		 TBMM Genel Kurulu toplandı
20 Kasım 2019 15:10
Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda
19 Kasım 2019 17:29		 TBMM Genel Kurulu toplandı
19 Kasım 2019 16:00
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
17 Kasım 2019 11:09		 Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
14 Kasım 2019 18:47
TBMM Genel Kurulu toplandı
14 Kasım 2019 15:29		 TBMM Genel Kurulu toplandı
13 Kasım 2019 15:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - 'İnsan haklarını hiçe saymak, hukuki değerleri aşındırmak suçtur'17:29 - Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı17:26 - 'Cumhuriyet Gazetesi' davasında mahkeme verdiği cezada direndi17:22 - Gün sonu altın fiyatları17:18 - Türkiye'ye yatırımı erteleyen Volkswagen'in CEO'sundan açıklama17:13 - Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor17:07 - Eğitim'de geçen hafta neler oldu?17:00 - PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu16:54 - Mobil uygulama 'Eczanem Nerede' hizmete girdi16:51 - Büyük İstanbul depremini tetikleyecek hatta enerji hareketliliği var
16:45 - Eğitim'de şiddetin önlenmesi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu16:35 - Yargıtay, Türk Telekom baskını davasındaki cezaları onadı16:35 - Süt kansere neden oluyor!16:33 - Suriye sınırına paletli zırhlı muharebe aracı sevk edildi16:30 - 'Tüketici ortalama 3 market gezip öyle alıyor'16:21 - TBMM'de gündem, Tank Palet Fabrikası16:17 - Gürün'de 'Enderundan EnGürün'e Kapıyı Sevgiyle Çal' projesi16:12 - Yanaktan 'makas almak' tazminat sebebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
soğan kokusu 5
Allah korkusu 2
yanaktan makas almak 1
halk dili 1
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam