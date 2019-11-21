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'Tüketici ortalama 3 market gezip öyle alıyor'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün: Fiyatla, mağaza lokasyonuyla, ürün çeşidiyle rekabet geride kaldı. Sayısal büyümeye odaklanma konusundaki ısrarlar, sektörümüzü tuzağa düşürmeye devam ediyor. Tüketicinin beklentileri ve alışveriş trendleri değişti. 100 tüketicinin 70'i ortalama 3 market dolaşıp alışverişine karar veriyor
 21 Kasım 2019 16:30
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'Tüketici ortalama 3 market gezip öyle alıyor'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "Fiyatla, mağaza lokasyonuyla, ürün çeşidiyle rekabet geride kaldı. Sayısal büyümeye odaklanma konusundaki ısrarlar, sektörümüzü tuzağa düşürmeye devam ediyor. Tüketicinin beklentileri ve alışveriş trendleri değişti. 100 tüketicinin 70'i ortalama 3 market dolaşıp alışverişine karar veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, organize gıda perakendeciliği sektörü Ortakakıl Konferansı'nda buluştu.

Sektörün ulusal ve yerel perakende zincir temsilcilerinin ilk kez bir araya geldiği etkinlik kapsamında sektörün 2010 yılından günümüze gelişimi ele alınırken, gelecek 10 yıla ilişkin öngörüler de katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Düzgün, organize gıda perakendeciliğinde en fazla istihdamı sağlayan yerel zincirlerin 13 yıl önce TPF çatısı altında güçlerini birleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 13 yılda daha fazla kardeşimize iş ortamı yaratmak, üreticimize, tedarikçimize, sektörümüze, tüketicimize, Türkiye'ye fayda sağlamak için birçok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte şu an üzerinde çalışılan Perakende Yasası'ndaki eksik ayaklar ve sektörün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alınamaması nedeniyle zor günler geçirdik. Önümüzdeki dönemde sektörümüz adına çalışan tüm dernekler, kurumlar olarak ortak hedef ve inançla hareket edemezsek, sektörümüzün geleceği için sağlıklı karar almamız zor. Rekabet, sayısal büyüme üzerine değil, değer odaklı sürdürülmeli.

Bugün, talebin çok üzerinde market sayısı var. Fiyatla, mağaza lokasyonuyla, ürün çeşidiyle rekabet geride kaldı. Sayısal büyümeye odaklanma konusundaki ısrarlar, sektörümüzü tuzağa düşürmeye devam ediyor. Oysaki tüketicinin beklentileri ve alışveriş trendleri değişti. Yüz tüketicinin 70'i ortalama 3 market dolaşıp alışverişine karar veriyor. Yani market sepetleri bölündü. 30 bini aşkın marketin yanı sıra tüketicinin hayatına giren yeni kanallarla birlikte önümüzdeki dönemde market sepetleri bölünmeye devam edecek. Dolayısıyla gün birlik olma, sektörün geleceği adına kararları ortak alma günü."

Gıda perakendesindeki dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Düzgün, geçmişte tüm tarafların ortak hareket edememesinden dolayı marketlerin töhmet altında kaldığını aktardı.

Düzgün, fiyat artışları konusunda tüketicilerle karşı karşıya getirildikleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sektörün gelişmelerini, tüketici taleplerini, yeni jenerasyonun isteklerini göz önünde bulundurarak sayısal büyümeye değil, taleplere odaklanmalıyız. Sektörümüzü geliştirirken gelecek nesiller için daha sağlıklı bir gelecek hazırlamalıyız. Gıda israfı başta olmak üzere tasarruf, obezite ve açlık konularını daha fazla gündemimize almalıyız. Sektörümüz adına ortaya atılan doğru bilinen tüm yanlışları düzeltmek için hepimiz ortak hareket etmeliyiz.

Tüm tarafların gelecek adına daha yapıcı olması, sadece sektörümüz adına değil ülkemiz adına da çok önemli. Bu sayede daha fazla kardeşimize iş olanağı vereceğiz. Onları geleceğe hazırlamak için eğitim olanakları yaratacağız. Tüketicilerimizin alım gücünü artıracak, üreticimize, tedarikçimize, sektörümüz ve ülkemiz adına katma değer yaratacak tüm projelerde ortak olmaya hazırız."
Anadolu Ajansı
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