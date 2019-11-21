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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılanları bülten haline getirdi.
 21 Kasım 2019 17:07
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Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılanları bülten haline getirdi.

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULLARIMIZ YAYGINLAŞIYOR VE GÜÇLENİYOR

Özel gereksinimli öğrencilerimize mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştırıyor, etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz.

BİLSEM ÖĞRETMENLERİNE MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimini, HAVELSAN, TÜRK PATENT, İTÜ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi ülkemizin alanında deneyimli kurum ve kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz.

ARA TATİLE ÖZEL ETKİNLİK SİTESİ

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatilinde, öğrencilere yönelik etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesi kullanıma açıldı.

2020 YILI EĞİTİM BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Eğitim bütçesi, 177 milyar 605 milyon 504 bin lira olarak belirlendi. Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,2'sini oluşturuyor.

"EĞİTİMDE ELDE EDİLEN BAŞARILAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulundu.

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Memurlar.Net
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