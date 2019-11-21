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Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 21 Kasım 2019 17:13
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Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7030 5,7040 5,6940 5,6950
Avro 6,3110 6,3120 6,3130 6,3140
Sterlin 7,3520 7,3880 7,3640 7,4010
İsviçre Frangı 5,7360 5,7650 5,7280 5,7570
ANKARA
ABD Doları 5,6750 5,7350 5,6700 5,7300
Avro 6,2650 6,3350 6,2750 6,3450
Sterlin 7,2710 7,4230 7,2890 7,4410
Anadolu Ajansı
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