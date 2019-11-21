Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|21 Kasım 2019 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7030
|5,7040
|5,6940
|5,6950
|Avro
|6,3110
|6,3120
|6,3130
|6,3140
|Sterlin
|7,3520
|7,3880
|7,3640
|7,4010
|İsviçre Frangı
|5,7360
|5,7650
|5,7280
|5,7570
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6750
|5,7350
|5,6700
|5,7300
|Avro
|6,2650
|6,3350
|6,2750
|6,3450
|Sterlin
|7,2710
|7,4230
|7,2890
|7,4410
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