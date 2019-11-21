Gün sonu altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 435,00 liradan işlem gördü
|21 Kasım 2019 17:22
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 azalışla 269,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 435,00 lira, Cumhuriyet altını 1.794,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|269,80
|270,00
|269,00
|269,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.778,00
|1.799,00
|1.773,00
|1.794,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|246,00
|250,00
|245,00
|249,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.738,00
|1.758,00
|1.732,00
|1.752,00
|Yarım Ziynet
|869,00
|879,00
|866,00
|876,00
|Çeyrek Ziynet
|435,00
|440,00
|433,00
|435,00
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