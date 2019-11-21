'Cumhuriyet Gazetesi' davasında mahkeme verdiği cezada direndi
Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
|21 Kasım 2019 17:26
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