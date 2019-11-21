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'İnsan haklarını hiçe saymak, hukuki değerleri aşındırmak suçtur'

ANDİS Hukuk danışmanlığı avukatlarından Avukat Emrullah Beytar, İnsan haklarını hiçe saymak, hukuki değerleri aşındırmak suçtur dedi.
 21 Kasım 2019 17:32
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'İnsan haklarını hiçe saymak, hukuki değerleri aşındırmak suçtur'

ANDİS Hukuk danışmanlığı avukatlarından Avukat Emrullah Beytar, Bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım, program veya uygulamaları kullananlar hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılması için cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulmasına karar verilmesinin doğru bir adım olduğunu açıkladı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12'nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesi için bu mahiyetteki yazılım, program veya uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında işlem yapılacağının altını çizen Avukat Emrullah Beytar, "Kişisel veriler en temel insan hakları olduğu kadar hukuki bir değerdir. İnsan haklarını hiçe saymak, hukuki değerleri aşındırmak suçtur.

Kişilerin kendilerine ait olan bilgilerinin bu bilgilerle hiçbir ilgisi olmayan üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından insan haklarına ve hukuka aykırı olarak işlenmesi sonucunda oluşan ihlal ve tehditlerin ortadan kaldırılması hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda konu ele alındığında Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun aldığı kararı destekliyoruz. Kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm haller bu kapsamdadır" dedi.

YER ALTI EKONOMİSİ OLUŞUYOR

Beytar, "Kişisel verilerin elektronik ortamda saklanıp işlenmesi bir yandan kullanıcı ihtiyaçları için özelleştirilmiş yenilikçi hizmetlerin sunulmasına imkan sağlamakta, öte yandan bu verilerin suistimali ile siber suçların artışını tetiklemekte ve söz konusu verilerin ticaretine ilişkin bir yeraltı ekonomisinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kişisel verilerin kötüye kullanılmasında ve siber suçlarla mücadelede alınacak tedbirlerden mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza ve akıllı kartlar üzerinde kapsamlı durulmalıdır" şeklinde konuştu.

HEPİMİZ SORUMLU DAVRANMALIYIZ

Büyük bir hızla gelişen İnternet, gerçek hayatın dışında sanal bir alem meydana getirdiğini ve bu alemin aynı zamanda insanların izlerinden oluşan profillerin de deposu haline geldiğini belirten Avukat Beytar, "Yararları olduğu kadar, sanal korsanların istifadesinde çok tehlikeli olabilecek bu araçlara karşı, bireyin korunması ihtiyacı kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki, "Kişi" ve "kişilik", tüm hukuk sistemlerinde korunan hukuki kavramlardır. Sanal dünyanın kişilik kavramı üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele de hepimizin sorumluluk alanındadır" dedi.

Memurlar.Net
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