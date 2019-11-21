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Nedim Şener: Haber sızdırıldı, hedef Muharrem İnce

Erdoğan ile görüşen CHP'li kim tartışması sürerken gazeteci Nedim Şener, bu haberin başka isimlere servis edildiğini söyledi. Şener, hedefin Muharrem İnce olduğunu söyleyerek, Onu 'Saray'ın adamı' diye yaftalamak için yapılmış bir tezgah iddiasında bulundu.
 21 Kasım 2019 17:40
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Nedim Şener: Haber sızdırıldı, hedef Muharrem İnce

Nedim Şener 'sızdırıldı' dedi CHP'deki operasyonu açıkladı

Erdoğan ile görüşen CHP'li kim tartışması sürerken gazeteci Nedim Şener, bu haberin başka isimlere servis edildiğini söyledi. Şener, hedefin Muharrem İnce olduğunu söyleyerek "Onu 'Saray'ın adamı' diye yaftalamak için yapılmış bir tezgah" iddiasında bulundu.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı iddia siyaset kulislerini dalgalandırdı. Kamuoyu Beştepe'de Erdoğan ile görüşen CHP'li ismi merak etti. Cumhurbaşkanlığı net bir dille yalanlarken, Rahmi Turan haberin kaynağını açıklamayacağına dair söz verdi.

CNN TÜRK'te Gözde Atasoy'a konuşan Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, olaya bambaşka bir gözle baktı. Şener'e göre Rahmi Turan, bilerek ya da bilmeyerek operasyona alet oldu.

"Aklında isim var" diyen Kılıçdaroğlu'na o ismi açıklaması çağrısında bulunan Şener, konuşmasına şöyle devam etti:

Karşı aday olan Saray'ın adamı yaftası yiyecek

"Rahmi Turan'a operasyon yazısı yazdıranlar bu işin bir parçasıdır. Amaç Kılıçdaroğlu'nun kurultayda karşısına çıkacak aday her kim olursa olsun şu ana kadar Muharrem İnce görünüyor. Onu 'Saray'ın adamı' diye yaftalamak için yapılmış bir tezgah. Başka hiçbir şey değil. Buna doğru diyorsa Kılıçdaroğlu da bu işin içindedir."

Sözcü ve Rahmi Turan'a çağrı

Sözcü gazetesinin ve Rahmi Turan'ın itibarını kurtaracak tek şeyin kaynağın deşifre edilmesi olduğunu söyleyen Şener, çarpıcı bir açıklama yaptı:

Rahmi Turan'dan önce başka gazetecilere sızdırılmış

"O gazete ve o çevrede bu olay daha başka deneyimli gazetecilere de sızdırıldı. Ben bunu araştırdığım zaman karşıma çıktı bu. Rahmi Turan'dan önce başka gazetecilere de üfürüldü bu yalan. Ama onlar deneyimli isimler. Biraz araştırdıktan sonra bunun doğru olmadığını görüp, yayınlamadılar."
Memurlar.Net
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