1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı: FETÖ'cüler tarafından da kullanılan Hawala sisteminde, alıcı ve gönderici ülkelerdeki örgüt üyesi iş adamları ve finansörleri, yaptıkları işlemleri kendi muhasebe kayıtlarında maliyet veya gelir olarak gösterebiliyor. Sistemi kırabilmek için, hawaladarların tespit edilerek, muhasebe kayıtlarının anlık olarak çok iyi takip edilmesi gerekir
 21 Kasım 2019 17:51
Yazdır
'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "FETÖ'cüler tarafından da kullanılan Hawala sisteminde, alıcı ve gönderici ülkelerdeki örgüt üyesi iş adamları ve finansörleri, yaptıkları işlemleri kendi muhasebe kayıtlarında maliyet veya gelir olarak gösterebiliyor." dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün Ankara merkezli 19 ilde gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'nün Türkiye'deki örgüt üyelerine para göndermek için kullandığı ve Hawala olarak bilinen sisteme büyük darbe vuruldu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bankacılık sistemi dışında kalan bu yönteme ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Sistemin başlangıçta suç işleme amacıyla kullanılmadığına işaret eden Çomaklı, bu sistemin Afrika ülkelerinden gelişmiş Batılı ülkelere giden ve ana ülkelerindeki finansal ve bankacılık sistemlerindeki zorluklar ve ağırlıklarla uğraşmak istemeyen işçilerin başvurduğu bir yöntem olduğunu anlattı.

Yöntemin, arkada hiçbir kayıtlı, yazılı belge bırakmaması nedeniyle özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından başta DEAŞ ve El Kaide tarafından kullanılmaya başlandığına dair tespitler yapıldığını anlatan Çomaklı, Hawala'nın zaman içinde göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerince de tercih edildiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından bankasını kaybeden FETÖ'nün Hawala sistemine yönelebileceğine ilişkin tespitlerini, kaleme aldığı makalelerde vurguladığını ifade eden Çomaklı, söz konusu çalışmaların İtalya ve İspanya'da sunulduğunu kaydetti.

Çomaklı, gerçekleştirilen operasyon ile FETÖ'ye çok ağır bir darbe vurulduğunu belirtti.

Hawala olarak bilinen sistemin karşılıklı güven ilişkisine dayandığını ve Hawaladarların da FETÖ üyesi olması nedeniyle örgüt tarafından tercih edildiğini kaydeden Çomaklı, "FETÖ'cüler tarafından da kullanılan Hawala sisteminde, alıcı ve gönderici ülkelerdeki örgüt üyesi iş adamları ve finansörleri, yaptıkları işlemleri kendi muhasebe kayıtlarında maliyet veya gelir olarak gösterebiliyor." dedi.

Suç kayıtları olmayan kişilerin Hawaladar olarak kullanıldığını da söyleyen Çomaklı, "Sistemi kırabilmek için hawaladarların tespit edilerek muhasebe kayıtlarının anlık olarak çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu noktada Türk emniyeti tarihi bir operasyona imza atmıştır." diye konuştu.

- 64 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturması doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, "Hawala" olarak bilinen sistem ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan para soktuğu ve döviz büroları üzerinden belli bir komisyon ücreti karşılığında illerde para takibi ve dağıtımı yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edilmişti.

Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin Hawala sistemini kullanarak 13,7 milyon dolar, 2,1 milyon avro ve 12,6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirlemişti.

Söz konusu operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 64'e ulaştığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
21 Kasım 2019 17:46		 PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu
21 Kasım 2019 17:00
Suriye sınırına paletli zırhlı muharebe aracı sevk edildi
21 Kasım 2019 16:33		 FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
21 Kasım 2019 16:05
FETÖ'den teslim olan kadına elektronik kelepçe
21 Kasım 2019 14:34		 FETÖ'den yargılanan eski askeri öğrencilerin davasında 1 tahliye
21 Kasım 2019 13:32
Eski Uşak belediye başkanı Erdoğan'ın yargılamasına devam edildi
21 Kasım 2019 12:21		 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
21 Kasım 2019 11:30
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 şüpheliden 15'i tutuklandı
21 Kasım 2019 11:00		 Trabzon FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı
21 Kasım 2019 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:13 - MKE özelleştirilecek mi?20:09 - Barış Pınarı'na destek vermişti... Sözleşmesi feshedildi20:05 - 'Kıdemli başçavuşların kıdem tazminat sorunu çözülecek'20:01 - Fed faiz indirimine neden olarak ticaret savaşını gösterdi19:57 - Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor19:53 - İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi19:49 - Hayati Yazıcı: Güçlü olmanın yolu eğitimden geçiyor19:45 - Marmara'daki deprem araştırmasında ilk sonuçlar19:41 - Yabancıya konut satışında rekor artış19:37 - WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak
19:33 - Kayseri'de 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu19:29 - Şeyma öğretmenin katilinin yargılanmasına devam edildi19:25 - Doğa harikası Kilyos plajına 'atıksu arıtma tesisi' tehdidi19:21 - İşten çıkarılan kadının '29' kod mağduriyeti19:17 - Şehit Emniyet Müdürü'nün katili hakim karşısına çıktı19:13 - AÜ öğrencilerine Almanya'da staj imkanı19:10 - Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz19:06 - 'CHP'li Özkoç, bütün kadınlardan özür dilemeli'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
FETÖ'nün yeni propagandası: Çocuğunla hapis yat
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
yanaktan makas almak 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
asvel lyon-villeurbanne 2
seçim kaybetsem bile bu işte yokum 2
Allah korkusu 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
Yaşar büyükanıt 3
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam