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Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyeliler evlerine dönmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı, gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü
 21 Kasım 2019 18:10
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Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriyeliler evlerine dönmeye başladı

Tel Abyad ve Rasulayn'ın YPG/PKK'dan temizlenmesiyle Suriyelilerin gönüllü olarak bölgeye geri dönüşlerinin başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesiyle bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütünün Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt'ün bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi ve altyapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı, gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesinin de beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı." denildi.

- "Türk devleti ve Türk askerleri olmasaydı vatanımıza dönemezdik"

Bu arada, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Görüntülerde, Suriyelilerin topraklarına girmesi, yaşadıkları mutluluk ve konuşmaları yer aldı.

Toprağı öperek gözyaşlarıyla ülkesine dönen bir Suriyeli, "Türk devleti ve Türk askerleri olmasaydı biz evlerimize, vatanımıza dönemezdik." diye konuştu.

Bir başka Suriyeli de "Cerablus'taydık PKK'dan kaçtık. PKK bizim malımızı, paramızı aldı. İhtiyar kardeşimizi dövdüler, bizi evimizden çıkarttılar. Türkiye'den, Erdoğan'dan memnunum." dedi.

Topraklarına dönen bir diğer Suriyeli ise "Türk halkına teşekkür ederiz. Bize araç ayarladılar, bizi memleketimize getirdiler. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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