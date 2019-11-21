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Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,11 puan ve yüzde 0,02 artarak 106.805,20 puana çıktı
 21 Kasım 2019 18:29
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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 106.805,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı
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