Borsa günü yatay tamamladı
|21 Kasım 2019 18:29
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 106.805,20 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün sonu altın fiyatları
21 Kasım 2019 17:22
|Dolarda iki günlük düşüş devam ediyor
21 Kasım 2019 17:13
|Merkez Bankası rezervleri arttı
21 Kasım 2019 15:12
|Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
21 Kasım 2019 13:14
|Gün ortası döviz fiyatları
21 Kasım 2019 12:11
|Gram altın 270 lira seviyelerinde
21 Kasım 2019 10:57
|Borsa güne yatay başladı
21 Kasım 2019 10:12
|Güne başlarken döviz fiyatları
21 Kasım 2019 09:40
|Borsa günü düşüşle tamamladı
20 Kasım 2019 18:26
|Altında gün sonu fiyatları
20 Kasım 2019 17:26