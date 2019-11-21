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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Tahsil edilen değerli konut vergisinin, genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi, mevcut Emlak Vergisi Kanunu'yla çelişiyor. Emlak vergisi, mahalli idare vergisi, genel bütçeyle ilgisi yok
 21 Kasım 2019 18:54
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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, tahsil edilen değerli konut vergisinin, genel bütçe geliri olarak kaydedilmesine yönelik düzenlemenin, Emlak Vergisi Kanunu'yla çeliştiğini, emlak vergisinin mahalli idare vergisi olduğunu, genel bütçeyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, teklifin, "para toplama" teklifi olduğunu, bütçe açığının giderilmesinin artık tek yolunun, vergileri artırmak olarak görüldüğünü söyledi.

Zeybek, teklifle, Toprak Mahsulleri Ofisine, Kamu İhale Kanunu'ndan bağımsız olarak ithalat yapma izni verilmesinin, tarımın ve çiftçinin bitirilmesi anlamına geldiğini öne sürdü.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, vatandaşlardan konaklama vergisi almanın, ileride AVM'lerden, günübirlik tesislerden, hatta lunaparklardan bile vergi almanın önünü açmak demek olacağını söyledi.

Çokal, "Biz yabancı turist ödesin dedik, siz vatandaş ödesin dediniz. Biz parayı konaklayan ödesin dedik, siz, 'ben otelciden alırım, o ne yaparsa yapsın' dediniz. Bu haliyle bu kanun teklifi otelciye, vatandaşa, yerel yönetime yüktür." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Hokkabaz vardı, hokkabaz şapkadan tavşan çıkarırdı, iktidar da torbadan yeni kanunlar, yeni vergiler çıkarmakta. Yeni vergi türlerini şapkadan çıkardınız." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, teklifle, tahsil edilen değerli konut vergisinin, genel bütçe geliri olarak kaydedilmesinin öngörüldüğünü, bunun, mevcut Emlak Vergisi Kanunu'yla çeliştiğini, emlak vergisinin mahalli idare vergisi olduğunu, genel bütçeyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Bu arada, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret eden Edirne Balkan Dans topluluğu da Genel Kurul çalışmasını izleyici locasından bir süre takip etti.
Anadolu Ajansı
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