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'Vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor'

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları:- "Vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor. Aileler 'Ben vasi oldum, onun işlediği suç beni bağlar mı?' diye çekiniyor. Eğer kendisine ve çevresinde bir zararı söz konusuysa, kriz anında, iradesini kaybetmiş durumdaysa bu kişilere zor kullanılması gerekiyor"
 21 Kasım 2019 19:03
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'Vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor'

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Medeni Kanunun bağımlılara vasi tayini hakkı tanıdığını belirterek, "Vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor. Aileler 'Ben vasi oldum, onun işlediği suç beni bağlar mı?' diye çekiniyor. Eğer kendisine ve çevresinde bir zararı söz konusuysa, kriz anında, iradesini kaybetmiş durumdaysa bu kişilere zor kullanılması gerekiyor." dedi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Sahil Güvenlik Komutanlığı vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinlerinin kiraya verilmesine yönelik düzenlemeyle söz konusu tesislerin bazı kişilere verilmek istendiğini" iddia etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, bu uygulamanın özelleştirme amacıyla yapılmadığını vurgulayarak, Öztunç'a yönelik "Özelleştirmeye bu kadar karşı olduğunuzu bilmiyordum. Özelleştirmeler en çok Sayın Ecevit döneminde yapılmıştır." dedi.

Öztunç da "Özelleştirilmesine değil, peşkeş çekilmesine karşıyım." ifadesini kullandı.

Hizmet alımı yönteminin, askerlerin daha pahalı hizmet almasına da neden olacağını ileri süren Öztunç, "Ciğer kediye teslim edilmiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise tesislerin özelleştirilmesinin planlanmadığını, tesislere yönelik bazı hizmet alımlarının yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Albay Mehmet Yakın, bir soru üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığında 34 pilot bulunduğunu söyledi.

Öztunç, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanmış kişiler olduğunu belirterek, bakanların ve yakınlarının sağlık giderlerinin Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de söz konusu düzenlemenin hakkaniyete aykırı olduğunu vurguladı.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, bu düzenlemenin parlamenter sistemde görev yapan bakanları da kapsadığına dikkati çekti.

Bu arada MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın önerisiyle teklifin "TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ve 24 Haziran 2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve ateşli silah ruhsatı gibi resmi belgeleri alma ve yenileme işlemleri, ilgilinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde veya Ankara'da yapılabilmesine" imkan tanıyan maddesine, "trafik tescil belgesi" de eklendi.

- "Gasba teşebbüsten tutukladık"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Seydioğulları, teklifin madde bağımlılarına yönelik düzenlemesine ilişkin komisyona bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığının danışma hattına ve CİMER üzerinden kendilerine gelen başvuruların önemli bir kısmının, bağımlı ailelerinin, söz konusu kişilerin kontrol altına alınmasına yönelik taleplerinden oluştuğunu anlatan Seydioğulları, aile üyelerini yaralayan bağımlılarla karşılaştıklarını, söz konusu kişilerin sağlık kuruluşlarına yatırılabilmesi ve tedavi edilebilmesi için bu düzenlemenin yasalaşması gerektiğini vurguladı.

Seydioğulları, teklifte sağlık kuruluşlarında geçirilmesi gereken sürenin 20 gün olarak belirlenmesinin, bir bağımlının 3 haftada temizlenebilmesinden kaynaklandığını da ifade etti.

Medeni Kanunun bağımlılara vasi tayini imkanı tanıdığını da anımsatan Seydioğulları, "Ancak vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor. Aileler 'Ben vasi oldum, onun işlediği suç beni bağlar mı?' diye çekiniyor. Eğer kendisine ve çevresinde bir zararı söz konusuysa, kriz anında, iradesini kaybetmiş durumdaysa bu kişilere zor kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de geçen hafta böyle bir duruma tanık olduğunu ifade ederek, "Osmaniye'de geçen hafta yaşadık. Bağımlının ailesiyle doğrudan ben görüştüm. Gasba teşebbüsten tutukladık. Kendisine geldiğinde tedaviyi kabul etti, yatırdık." dedi.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, açıklamaların ardından bu maddeyi desteklediklerini söyledi.

- "Abdestinden şüphe etmeyen niye gocunsun"

CHP'li Öztunç, dernek üyelerinin mülki idare amirliğine bildirilmesine yönelik düzenlenmeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Bu madde, toplu fişlemelere neden olacak." sözlerini sarf etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, bu düzenlemenin herhangi bir sorun oluşturmayacağını vurgulayarak, "Bunlar mahrem bilgiler değil. komisyon üyelerinin kendi abdestinden şüphe etmediğinden eminiz. Abdestinden şüphe etmeyen biri niye bundan gocunsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da "Bu bir fişleme olsaydı, bu ülkede parti üyeliğiyle insanlar fişlenirdi. Bu düzenleme insanların kendi kişilik haklarını korumak içindir. Bu düzenlemeden sonra binlerce, milyonlarca insan hiç üye olmadıkları derneklerde kendilerini görecekler." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Güvenç, partisinin iktidarları döneminde derneklerin denetiminin polisten alınarak sivil bir anlayışa teslim edildiğine işaret etti. Güvenç, "Ama MİT'i de, Jandarması da, Emniyet'i de bu işlere bulaşıyor. Bizim düzenleme yapmamıza bile gerek yok. Aslolan kim, nerede üye olursa olsun, hukukun dışına çıkmamışsa onu devletin, hukukun korumasıdır." dedi.

Güvenç, birçok Batı ülkesinde kimin hangi derneğe üye olduğunun idare tarafından bilindiğini de söyledi.

CHP'li Öztunç, "iktidarın korku imparatorluğu yarattığını, insanların derneklere üye olurken korktuklarını" ileri sürdü.
Anadolu Ajansı
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