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Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Türkiye'de 17 yılda yurt sorunu çözülememişse, bu sorunun ayıbı siyaset kurumuna aittir, size değil. CHP olarak bu sorunu 1 yılda çözeceğiz"
 21 Kasım 2019 19:10
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Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 1 yılda çözeceklerini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı.

Yurtta kalan çocuklara sahip çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını dile getirdi. Öğrencilerin, iş bulma kaygısı yaşadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü. Bunu aşmanın tek yolu üretmek. Türkiye tarlada üretmeli, fabrikada üretmeli, üniversitede bilim üretmeli. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Birlikte mücadele edersek bütün sorunları aşarız." dedi.

Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Beraber, birlikte çözeceğiz. Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Umudumuz onlar. Ürettikçe elbette arkadan gelen yeni nesil daha güçlü Türkiye'yi yukarı taşıyacaktır." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefi yakalayıp aşacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Genç kızlarımız okudukça uygarlığı daha büyük adımlarla yakalamış olacağız. Kadınların okuduğu, yetiştiği bir toplumda eğitim düzeyinde bir sıçramayı gerçekleştirebiliyoruz. Kız çocuklarının okuması çok önemli. Onlar bize geleceği anlatacak, sorunları nasıl azim ve kararlılıkla aştıklarını anlatacaklar. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Hepinizin huzurunda üniversiteyi kazandılar, geldiler buraya. Çalışacaklar, üretecekler hayatın her alanını dikkatle izleyecekler. Siyaset kurumunu da yakından izlemelerini isterim. Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için en önemli kurumlardan biri."

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorununa değinerek, "Türkiye'de 17 yılda yurt sorunu çözülememişse bu sorunun ayıbı siyaset kurumuna aittir, size değil. CHP olarak bu sorunu 1 yılda çözeceğiz. İnşaat yapmak çok kolay. Yer de kolay. Sıcak-soğuk suyu olan, hiçbir anne ve babanın gözünün arkada kalmadığı yurtlar yapacağız." dedi.

- "Sıra geldi ikince etaba"

Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset. Yanlışa karşı duran, yılmayan bir siyaset anlayışı ile yola çıktık. Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Niçin yapacağız? Çocuklarımız için, gençlerimiz için. Kutuplaşan bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, manevi dünyasının zenginliğidir; siyaset konusu olmamalı. Siyaset konusu şu olmalı: Benim çocuğuma neden yurt yapılmadı?"

Herkesin ekmek alırken de dolmuşa binerken de vergi ödediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdilik vergi vermediğiniz teneffüs ettiğiniz hava. Ona da vergi gelir mi bilmiyoruz. Bizim ödediğimiz vergileri harcayanların size hesap vermesi lazım. Maliyeti de size söylemesi lazım. Sizler üniversitede okuyorsunuz, bu gerçeklerden yola çıkarak daha iyi düşünün. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, cumhuriyeti kuranlar o zaman mezarlarında rahat uyuyacak." dedi.

- Belediye başkanlarının konuşmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer güvenli ve konforlu yurdun öğrencilerin barınma dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağını aktardı.

Öğrencilerin barınma ihtiyacının Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tam olarak karşılanamadığını söyleyen Tunç Soyer, "Bu durum başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere öğrenciler için barınmanın çok temel sorun haline geldiğini gösteriyor. Öğrenciler denetim dışı ya da siyasi amaç taşıyan yasal olmayan yurtlarda barınmak durumunda kalıyor. Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu bu İzmir için büyük bir kazanım." dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni bir yaşamın tasarlandığı bir kent hayaliyle Karabağlar'ı geliştirmeye çalıştıklarını, öğrenci yurdunun da bu çalışmanın bir ürünü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve üniversite öğrencileri yurt açılışını birlikte yaptı.

Toplam 274 yatak kapasitesine sahip Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Karabağlar Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hizmete açıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Karabağlar ilçesindeki açılışın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İzmir programı kapsamında belediye başkanları ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşme daha sonra başına kapalı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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