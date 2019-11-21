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Şehit Emniyet Müdürü'nün katili hakim karşısına çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 2. duruşması tamamlandı.
 21 Kasım 2019 19:17
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Şehit Emniyet Müdürü'nün katili hakim karşısına çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 2. duruşması tamamlandı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı Adem Amaç başkanlığındaki duruşma yaklaşık 1 saat 15 dakika gecikmeli olarak başladı. Duruşmaya Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, Altuğ Verdi'nin ağabeyi Ertunç Verdi, yaralanan polis memuru Yiğitcan Köksal katıldı. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Kırıkkale F Tipi yüksek güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya görüntü olarak katılırken, duruşmada dönemin Derepazarı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan'ın ifadesi alındı.

Duruşmada avukat Sedat Özyurt, olay günü emniyet personelinin tutumları hakkında soruşturma talep etti. Sanığın ifadesi üzerine salonda bulunan polis memuru Kadir Durmuş'un dinlenilmesi istendi. Durmuş, olaydan sonra kendisiyle görev sebebiyle hastanede görüştüğünü ve olayın neden olduğunu sorduğunu ve sanığın kendisine olayı anlattığını söyledi. Sanık, tanıkların ifadesine karşılık detaylı yazılı bir ifade vereceğini belirterek, "Telefonla canlı yayın yapmadım telefonla görüntü kaydetmedim. Sadece telefon elimdeydi. İsteğim dışında Rize'den gönderildim. Rize'de duruşmaya katılmak istiyorum" dedi. Avukat Sedat Öztürk, dönemin Derepazarı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan'ın beyanına göre sanığın eşinin hastaneye polislerden önce gittiğini ve olay günüyle ilgili sanığın eşinin telefon detaylarının incelenmesini istedi.

Rize Baro Başkanı Av. Ümit Peçe, "Sanığın akıl hastası olmadığı açıktı. Raporun alınması yargılamada indirim için yapılmak istenmektedir. Eylemi gerçekleştirmesi eylemin tasarlandığını ortaya koymuştur. Dava açma hakkı vardır. Açılabilirdi. Sanığın en ağır ceza almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanığın ve avukatların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti, tanık Turgay Çarkıt hakkında yazılan talimat cevabının dönüşünün beklenmesine, sanığın TCK 32. maddesi kapsamında ceza ehliyeti olup olmadığı yönünde rapor aldırılması hususunda Rize Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzakere cevabının dönüşünün beklenmesine ve sanığın Rize il merkezinde hazır olarak savunma yapma konusundaki talebinin bir sonraki celse değerlendirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Şubat 2020 günü 14.30'a ertelendi.
İhlas Haber Ajansı
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