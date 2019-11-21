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Hayati Yazıcı: Güçlü olmanın yolu eğitimden geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır." dedi.
 21 Kasım 2019 19:49
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Hayati Yazıcı: Güçlü olmanın yolu eğitimden geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır." dedi.

Hayati Yazıcı, Çat Belediyesince yapılan "Kadın Dinlenme Evi"nin açılışının ardından kentte temeli atılacak Türk Eğitim Derneği (TED) Koleji Erzurum Şubesi için Müceldili Konağı'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, TED Kolejinin 91 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Yazıcı, eğitimin insan hayatı için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır." ifadesini kullandı.

İçinde bulunulan 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran özellikler olduğunu, hayat boyu öğrenmek ve bilgi üretmenin de bunlar arasında yer aldığını aktaran Yazıcı, "Hayat boyu öğrenmek bizim inanç değerlerimizde vardır. Kısaca hayatın içinde eğitim olarak nitelendireceğimiz alanlar vardır." diye konuştu.

Yazıcı, bilgi toplumu olmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilgi toplumu olmak en çok mal üretmekle değil, bilgi üretmekle olur. Bilgi toplumu olmakta temel strateji bilgi üretmektir. 18 yıldan bu yana her yıl bütçe yapıyoruz ve bu bütçelerde oransal olarak en fazla bütçe tahsisi eğitim alanına yapılmıştır. Bir ya da iki defa savunma öne geçmiş, bu sene de sağlık öne geçti. Yasama ve yürütmenin faaliyetleri insanla alakalı ama eğitim ve sağlık doğrudan insanla alakalı bir durum."

- "Güçlü olmanın tek yolu da eğitimden geçiyor"

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da eğitim kurumu açmanın kendileri için görev olduğunu belirterek, "1967'de Erzurum'da TED Erzurum Koleji kurulmuş ama 1974'te bilmediğimiz gerekçeyle kapatılmış. Sadece sizin çocuğunuzun mutlu olması ülkenin mutlu olmasını sağlamaz. Sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı sizin çocuğunuza yakın olmazsa başta milli güvenlik olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ve değerleriyle yoğrulmuş bir ülke olamayız." dedi.

Türkiye genelinde 3 bin öğrenciye nitelikli burs verdiklerini dile getiren Pehlivanoğlu, mali imkanları olmayan çocukları kendi okullarına aldıklarını aktardı.

Pehlivanoğlu, Erzurum'da da mali imkanları yeterli olmayan çocukları da devlet kuruluşlarıyla temasa geçerek burslu olarak kendi okullarına alacaklarını belirterek, "Erzurum'da okuyan çocuklarımıza da hafta sonları İngilizce eğitimleri ve spor imkanlarından faydalanmaları için kendi okullarımızı açacağız. Bir milletin ecdadına hakkını helal ettirmesi için güçlü olması gerekiyor. Güçlü olmanın tek yolu da eğitimden geçiyor çünkü 21 yüzyılda savaşlar silahlarla değil, beyinlerle yapılıyor." ifadesini kullandı.

TED Koleji Erzurum Şubesinin açılış törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve kurum yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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