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İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
 21 Kasım 2019 19:53
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İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
Anadolu Ajansı
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