İçişleri Bakanlığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
|21 Kasım 2019 19:53
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