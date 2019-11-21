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Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor

Üniversiteler moda sektörüne donanımlı tasarımcıların yetiştirmek için harekete geçti. Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde ulusal ve uluslararası moda dünyasında özgün sanatsal çalışmalar yapılarak, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştiriliyor.
 21 Kasım 2019 19:57
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Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor

Tasarım konusunda vizyonu ve bakış açısı geniş öğrenciler yetiştirmeye hedeflediklerini belirten Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Esra Seçim, ders içeriklerinin oluşturulmasında sanat ve teknolojinin her zaman göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Bölümde gerçekleştirdikleri projeler ile öğrencilerin yeterli donanıma sahip şekilde mezun olabilmelerini amaçladıklarını kaydeden Seçim, "Mesleğimiz çok fazla alana bölündüğü için bizde buna yönelik projelerimizin konularını çeşitlendiriyoruz. Öğrencilerimiz tasarıma başlarken çok ciddi araştırma ve geliştirme yapıyorlar. Bunun neticesinde çizimlerini, eskizlerini yaparak bizlerden kritik alıyorlar. Seçilen tasarımların üretimi bölüm atölyemizde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrencilere jüri sistemimiz ile sunum performanslarının gelişmesi için yardımcı oluyoruz. Bölüm öğretim görevlilerini, sektör temsilcilerini ve tasarımcıları davet ederek, öğrencilerimizin tasarımlarını değerlendirmesini ve eleştirmesini istiyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçte kendi yaptıkları tasarımları geliştirme fırsatı yakalıyorlar" dedi.

'ZORLUK YAŞAMADAN İŞ SAHİBİ OLUYORLAR'

Alanında ulusal ve uluslararası donanıma sahip, duyarlı ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Seçim, "Öğrencilerimiz burada bir tasarımcı oluyor. Eğitimleri sürecinde temel alan derslerinin yanı sıra moda editörlüğü, styling uzmanlığı, aksesuar tasarımcılığı, moda illüstratörlüğü gibi farklı alanlarda gelişmelerini sağlayacak dersleri de alıyorlar. Bu çok yönlü eğitim programının temelini moda sektörünün beklenti ve açıkları oluşturuyor. Bu doğrultuda proje konularımızı belirliyor ve öğrencilerimizi moda endüstrisine hazırlıyoruz. Buradan çeşitli donanıma sahip olarak mezun oluyorlar. Mezun olan öğrencilerimizde portfolyoları ile birlikte zorluk yaşamadan iş sahibi olabiliyorlar. Proje konusunda da öğrencilerimizin çeşitli alanlardaki algıları ve farkındalıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ORTAK EĞİTİM PROGRAMI İLE SEKTÖR DENEYİMİ KAZANMA

Sosyal sorumluluk projelerinin de içinde yer aldığı birçok etkinlik yürüttüklerini belirten Seçim, "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenadaki yarışmalara hazırlanmasına destek olan bir yarışma komisyonumuz var. Yarışma komisyonumuzdan ayrı bir de 'Ortak Eğitim Programımız var. Bu program ile 3 öğrencimiz 1 dönem (6 ay) eğitimlerini dışarıda önemli tasarımcıların yanında işyeri eğitimi stajıyla yapıyorlar. Staj dönemlerinden sonra son dönemlerini okulda geçirmelerini istiyoruz. Son dönem için tekrar okula dönen bu öğrenciler diğer arkadaşlarına öğrendiklerini aktarıyorlar. Atölye sistemimizde çok fazla pratik kazandırmaya çalışıyoruz ancak işyerinde o sistemi görmeleri öğrencilere büyük avantajlar sağlıyor" dedi.
DHA
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