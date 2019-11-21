'Kıdemli başçavuşların kıdem tazminat sorunu çözülecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"TSK personelinin özlük haklarına" ilişkin bir soru üzerine Akar, personelin hayat ve özlük haklarını dünyanın ve Türkiye'nin şartlarına uydurmak için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla devamlı görüşme halinde olduklarını söyledi.

Akar, emekli olan kıdemli başçavuşların kıdem tazminatı alamaması ve emekli kıdemli binbaşıların sorunlarının gündemlerinde olduğunu, bunları en iyi şekilde çözme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

AR-GE çalışmalarının önemine işaret eden Akar, "Taktik ve teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik AR-GE projeleri planlanmakta ve yürütülmektedir. Bunlardan bazıları, biyolojik silahlara karşı anti serum, aşı geliştirilmesi, kimyasal silahların tespit ve teşhisine yönelik kimyasal dedektörlerin geliştirilmesi, yapay zeka destekli İHA'lar gibi... Yapay zeka ve siber güvenlik konularında NATO'nun çalışmalarına katılım sağlanmaktadır." diye konuştu.

(Sürecek)