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MKE özelleştirilecek mi?

"Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) özelleştirilecek mi?" sorusuna Bakan Akar, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çok geniş çaplı bir takım araştırmalar, tespitler yapıldı.
 21 Kasım 2019 20:13
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MKE özelleştirilecek mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatların sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) özelleştirilecek mi?" sorusuna Bakan Akar, "Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çok geniş çaplı bir takım araştırmalar, tespitler yapıldı. Burası en kısa zamanda tanıyamayacağınız bir hale gelecek. Bu konuda iddialıyız. Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle MKE'nin fabrikaları modernize edilecek." yanıtını verdi.

- "AR-GE projeleri planlanmakta ve yürütülmektedir"

Silah Fabrikasının bugün itibarıyla 2020 yılı için 148 milyon lira kesinleşmiş siparişi bulunduğunu belirten Akar, görüşmesi devam eden, sözleşmesi yapılacak olanlarla bu rakamın 300 milyon liraya çıkacağını ifade etti.

"TSK personelinin özlük haklarına" ilişkin bir soru üzerine Akar, personelin hayat ve özlük haklarını dünyanın ve Türkiye'nin şartlarına uydurmak için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla devamlı görüşme halinde olduklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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