Barış Pınarı'na destek vermişti... Sözleşmesi feshedildi
|21 Kasım 2019 20:09
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Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.
St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.
Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.
Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.
Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, Medipol Başakşehir ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.
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