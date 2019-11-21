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Eczanede şaşkınlık veren olay

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi gittiği eczanede, uyuşturucu etkisi bulunan yeşil reçeteyle satılan bir ilacı, bakmak bahanesiyle eline alıp sırada aniden yuttu.
 21 Kasım 2019 20:18
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Eczanede şaşkınlık veren olay

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi gittiği eczanede, uyuşturucu etkisi bulunan yeşil reçeteyle satılan bir ilacı, bakmak bahanesiyle eline alıp sırada aniden yuttu. Eczaneden kaçan şahıs polis ekiplerince kısa süre içinde yakalandı.

İlginç olay, Niksar Caddesi'nde bulunan bir eczanede geçtiğimiz salı akşamı meydana geldi. Emre Ö. isimli şahıs girdiği eczanede yeşil reçete ile kas ve eklem ağrılarının tedavisi için verilen ve ayrıca uyuşturucu yan etkisi bulunan, gabapentin etken maddeli ilacı almak istediğini söyledi. Bu sırada eczanenin mesai bitimi nedeniyle kapalı olduğunu ifade eden kalfa Ayşenur Balakcı, E.Ö.'yü diğer nöbetçi eczaneye yönlendirdi. Rafta yerini gösterdiği ilaç kutusunu görmek istediğini söyleyen Emre Ö., kalfanın eline aldığı kutuya aniden refleks yapıp alarak tabletten bir hapı yuttu. Şüpheli ardından koşarak eczaneden ayrıldı.

Eczanede yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda kas rahatsızlığı bulunduğu yönünde ifade veren Emre Ö., kronik ağrıları nedeniyle 2 yıldır ilacı kullandığını, doktora gidemediği için de ilacı reçeteye yazdıramadığını öne sürdü. Şüpheli savcılık kararı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"'Bana bunu sat ben bunu içtim' dedi"

Olay anını anlatan eczacı kalfası Ayşenur Balancı, "Olay geçtiğimiz salı akşamı meydana geldi. Ben o akşam eczaneyi kapatacağım sırada orta boylu ve sakallı bir kişi yanıma yaklaştı. Birazda şüpheli kişi gibi duruyordu. Benden kendisi ilaç istedi ve bende bu saatte ilaç veremeyeceğimi az ilerde başka bir eczaneden alması gerektiğini söyledim. Kendisi de ışıklar açık olduğunu gördüğünü ve ilaç konusunda ise ısrar etmeye başladı. Benden istediği ilaç reçeteyle satılmayan ve narkotik uyuşturucu içerikli ilaç istedi. Ben de onu veremeyeceğimi söyledim. O sanırım daha önce gelmiş olmalı ki ilacın bizde olduğunu söyledi. Zaten direk geldiğinde ilaç kısmının olduğu yere doğru gelmeye başladı. Zaten onun istediği ilaç 800 gr.'lık bir ilaçtı. Onunla ilaç konusunu konuşurken bir yandan da ilacın rafta yerini kapatmaya çalışıyordu. Kendisi de o sırada ilacın rafta gördüğünü ve kriz geçirdiğini söyledi. İlacı bana ver senin iyiliğin için istiyorum gibi tehditkar sözler söylemeye başladı. Ben de eczacım yok ve beni yaptığı konuşmadan dolayı korkuttuğunu söyledim. Tam o sırada depoda çalışan bir arkadaşım ilaç siparişi için beni aradığında telefonu açtım ve açık olarak bıraktım. Telefondaki arkadaşımda şüpheli bir durum olduğunu anladığı için eczane sahibine ve polis ekiplerine haber vermiş. Tabii onların gelmesi yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. O sırada ben de ilacı gösterirken elimden aldı ve bir anda içmeye başladı" dedi.

İlacı içtikten sonra kendisinden su istediğini ifade eden eczacı kalfası Ayşenur Balakcı,

"İlacı şüpheli kişi içtikten sonra 'bana bunu sat ben bunu içtim' dedi" diye konuştu.

Olay anı ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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