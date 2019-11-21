1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul müdürü hobi için dikti... Görünce şaşkına döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.
 21 Kasım 2019 20:23
Yazdır
Okul müdürü hobi için dikti... Görünce şaşkına döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.

Çaycuma'ya bağlı Adaköy İlkokulu Müdürü İbrahim Erman, Çaycuma Milli Emlak Müdürlüğü'nden Yeşiltepe Mahallesi'nde hobi bahçesi yapmak için arsa kiraladı. Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı yetiştirmek istedi. Bal kabakları, olgunlaştığında 40 kilograma kadar ulaştı.

Fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı bal kabakları büyük ilgi gördü. Kabakları görünce şaşırdığını anlatan Erman, "Hobi şeklinde bahçe yapıyorum. Mesai saatlerinin dışında vaktimi burada geçiyorum. Yer elması gibi her türlü sebzeyi burada yetiştiriyorum. Kabağı ilk defa yetiştirdim.

Amerikan bal kabağı diye geçiyor ismi. Özellikle bir tanesi 40 kiloya yakın oldu. Bunu olduktan sonra tarttım ben. Diğerleri de 20'şer kiloluk 4 kabağım oldu. İnsanın toprakla buluşturduğu tohumdan aldığı bu ürünler heyecanlandırıyor. Kabaklar çok ilgi çekti. Bunu yaparken çevredekiler de merak ediyor. Bunu insanlara vereceğim. Toprakla ilgili insanlarda merak uyandırdıysam mutlu olurum" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Daha çok öğretmen atayarak açığı gidereceğiz'
21 Kasım 2019 22:38		 Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor
21 Kasım 2019 21:49
Gönüllü eğitim neferleri köy okullarını güzelleştiriyor
21 Kasım 2019 21:19		 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret
21 Kasım 2019 20:38
Şehit öğretmenin görev yaptığı okulda 24 Kasım hüznü
21 Kasım 2019 11:52		 Yarım asırdır öğretmenlik yapıyor
21 Kasım 2019 11:15
DOB'dan öğretmenlere vefa konseri
20 Kasım 2019 22:34		 Öğretmenler başkentte halk oyunları gösterisi sundu
20 Kasım 2019 21:31
Çanakkale'de açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecek
20 Kasım 2019 20:53		 Köy okulunun hem 'Külkedisi' hem de 'Pamuk Prensesi'
20 Kasım 2019 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu23:01 - CHP'li vekiller yanlış vakıf binasına gitmişler22:56 - Katilinin adını telefonuna 'Azrail' diye kaydetmiş22:50 - THY Genel Müdürü: Uçak teknisyenliği alanında ihtiyaç var22:44 - Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek22:38 - 'Daha çok öğretmen atayarak açığı gidereceğiz'22:31 - Hastanenin kuyusunda kullanılacak kabloyu çaldılar22:26 - İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu22:21 - 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı22:16 - 'Yılın Milli Eğitim Müdürü' belli oldu
22:10 - Yeni vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi22:04 - NATO Genel Sekreteri: Türkiye NATO için çok önemli21:59 - Yatağa bağımlı hastalara 'grip aşısı yaptırın' önerisi21:54 - Asırlık çınarlar öğretmenlik deneyimlerini paylaştı21:49 - Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor21:44 - Bu okul üretimiyle fabrikaları aratmıyor21:39 - Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret21:34 - Kurumlar vergisi rekortmenlerinden 9'u enerji şirketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Allah korkusu 4
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 2
soğan kokusu 5
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 3
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
yanaktan makas almak 1
Yaşar büyükanıt 3
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam