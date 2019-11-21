EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?
|21 Kasım 2019 20:28
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.
"Kimlik sorma yetkileri mevcuttur"
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.' hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."
MEMURLAR.NET AÇIKLAMASI
Bugün bazı internet sitelerinde yer alan bir haberde, İzmir Bornova'da yaşanan bir olaya ilişkin olarak İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesinin bir kararına binaen bekçilerin kimlik soramayacağı iddia edilmişti. Oysaki Asliye Ceza mahkemeleri sadece ceza yargılamaları yapabilmektedir. Bekçilerin kimlik sorma yetkilerinin olup olmadığına dair husus yönetmelikte yer almış olup, yönetmeliğin iptali istemine ise Danıştay bakabilmektedir.
YÖNETMELİKTE YER ALAN DÜZENLEME
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesi şu şekildedir:
"Madde 16 - Bekçiler bölgeleri içinde dolaşın şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.
Şüpheli ve diğer şahısların suç teşkil eden bir fiilini gördüklerinde yakalayarak karakola teslim ederler."
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