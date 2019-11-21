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'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini aktardı. Özdemir, "Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor" dedi.
 21 Kasım 2019 20:53
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'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler

Yurt dışında tedavi olmak için bir hastaneye giden Cüneyt Özdemir'in, "Tedavi için bana 4 ay sonraya gün verdiler, ki sağlık sigortamız olmasına rağmen. Yine bana diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' ama buradan pek çok insan daha basit ve kolay olduğu için Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandığı video sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir, paylaştığı videoda "ABD'de hastaneye gittim, Mart ayına randevu verdiler. Daha Kasım'ın sonundayız. Dişine bir şey olur 4 bin dolar, 10 bin dolar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADIM"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında geçen günlerde İstanbul'da bir doktora gittiğini ve bir sağlık problemi yaşadığını söyledi. Takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu belirten Özdemir, birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini ifade etti.

"TEMİZ ÇIKTI"

"Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim" diyen Özdemir, sözlerinin devamında ABD'ye gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"MART'A RANDEVU VERDİLER KASIM AYINDAYIZ"

"Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız. Aralık, ocak, şubat, mart. Dört ay sonraya yani. Ki sağlık sigortamız falan var burada, ona rağmen. Burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar. Bizim sağlık sektörümüz çok konuşuluyor, tartışılıyor. Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay, daha basit. Burada 4 ay sonraki şey olacak sistemi, Türkiye'de kendiniz devlet sigortasıyla çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

Cüneyt Özdemir'in Türkiye ile ABD'yi sağlık hizmetiyle karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu.

Memurlar.Net
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