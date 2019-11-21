Yaşar Büyükanıt'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı

4 gün önce eşini kaybeden ve bu sabah vefat eden emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölmeden önce verdiği son röportaj gündeme geldi. Büyükanıt, yaptığı son röportajda FETÖ'cü savcı Ferhat Sarıkaya'nın kendisinden helallik istediğini söyleyerek, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Hepsi Allah'ından bulsun" demişti.

Eşinin vefatından 4 gün sonra hayatını kaybeden 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'de, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Büyükanıt'ın, 2018 yılının kasım ayında verdiği son röportaj ortaya çıktı.

YILLAR SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alan Şemdinli soruşturması savcısı Ferhat Sarıkaya, gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, yıllar sonra açıklama yapmıştı.

BÜYÜKANIT AFFETMEDİ

O dönemde, terörle mücadele eden komutanlara terör örgütü yöneticisi dendiğini ifade eden Büyükanıt, kendisinden hellalik istediklerini ancak affının olmadığını belirtmişti.

"HEPSİ ALLAH'INDAN BULSUN"

Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmem. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli" ifadelerini kullanmıştı.