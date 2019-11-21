Asırlık çınar 'Hamdi Hoca'nın Öğretmenler Günü heyecanı

Edirne'de 93 yaşındaki emekli öğretmen Hamdi Dağdevir, mesleğe başladığı ilk günün heyecanıyla Öğretmenler Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor.

Edirne'de 1926'da dünyaya gelen "Hamdi Hoca", Kırklareli'ndeki Kepirtepe Köy Enstitüsünden 1947'de mezun olduktan sonra 21 yaşında çok sevdiği mesleğine başladı.

Meslek yaşamı boyunca Edirne ve ilçelerinde görev yapan Dağdevir, 1972'de emekli oldu. Emekliliğinin üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen öğrencilerine özlemi dinmeyen Dağdevir, günlerini, anılarını tazeleyip gazete ve kitap okuyarak geçiriyor.

Dağdevir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlikle geçirdiği ömrünü öğrencilerine adadığını söyledi.

Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu, hayatının her evresinde mesleğini severek yaptığını anlatan Dağdevir, vatana ve millete hayırlı, başarılı binlerce öğrenci yetiştirdiğini dile getirdi.

Dağdevir, Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla, her öğretmen gibi kendisinin de heyecanlandığını, öğrencilerinin büyük bir kısmı vefat etse de yaşayanların kendisini bu özel günde yalnız bırakmadığını ifade etti.

Öğrencilerini "çocuğu gibi" sevdiğini anlatan Dağdevir, şöyle devam etti:

"Öğrencilerim her Öğretmenler Günü'nde evime gelirler. Biraz azaldılar, bazıları öldü. Ama gelenler var. Bana çiçek getirirler, elimi öperler. Ben de onlara kahve, çay ikram ederim. Beni çok mutlu ederler. Bu heyecan anlatılmaz. Yolda yürürken bazen karşılaşıyoruz. Hemen gelip elimi öpüyorlar. Halimi hatırımı sorarlar. Ben de iki elimin arasına başlarını alıp seviyorum onları."

Genç öğretmenlere tavsiyeler

Dağdevir, öğretmenlerin toplumu ileri seviyeye, iyiye ve güzele götürmesi gerektiğini, bu konuda Türk öğretmenlerinin dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.

Genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Dağdevir, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin milli duyguları çok kuvvetli olmalı. Öğretmen, öğrencilerini sevmeli hiçbir öğrencisini ayırmadan. Genç öğretmenlerimiz, öğrencileri çocuğu gibi yetiştirmeli. Durumu iyi olmayan öğrencisinin kıyafeti yoksa almalı, burnu akıyorsa mendilini çıkartıp silmeli. Öğrenciler arasında ayrım yapmamalı. Eskiden öğretmenler böyle yapardı."

Hamdi Hoca, öğrencilerin de öğretmenlerine saygılı olmasını, vatanına, bayrağına ve geleneklerine sahip çıkmasını istedi.