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Gönüllü eğitim neferleri köy okullarını güzelleştiriyor

Ağrı'da gönüllü bir araya gelen 12 öğretmen, öğrencilerin daha rahat ve ferah bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için en ücra köylere giderek okulları boyuyor.
 21 Kasım 2019 21:19
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Gönüllü eğitim neferleri köy okullarını güzelleştiriyor

Ağrı'da gönüllü bir araya gelen 12 fedakar öğretmen, öğrencilerin daha rahat ve ferah bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak için en ücra köylere giderek okulları tadilattan geçiriyor.

Hamur ilçe merkezi ve bağlı köylerde okul müdürü ve öğretmen olarak görev yapan 12 eğitim neferi, ara tatilde köy okullarını onarmak için bir araya gelerek "Gönüllüler Grubu"nu oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden boya ve malzeme desteği alan fedakar öğretmenler, onarım ihtiyacı olan köy okullarını tespit ederek öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı.

Kendi araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla zorlu yolları aşarak köylere ulaşan eğitim gönüllüleri, buradaki okulların içini ve dışını boyayıp güzelleştiriyor.

Tatil demeden öğrenciler için seferber oldular

Eğitim ve öğretimdeki ara tatil döneminde büyük fedakarlık göstererek öğrencileri için seferber olan vefakar öğretmenlerin bu duyarlılığı büyük takdir topluyor.

İlçeye bağlı Ekincik köyündeki okulda çalışma yapan öğretmenleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç da öğretmenlerle bir süre boyama işlemi yaptı.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelip fedakarca çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öğretmenlerin tatillerini feda edip böyle bir çalışma yapmasının çok önemli olduğunu ve takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Okul müdürlerimiz, ara tatilde bir araya gelerek boya ihtiyacı olan okulları boyamak istemişler. Okul müdürlerimizin ortaya çıkardığı bir projedir. Arkadaşlarımı kutluyorum. Gördüğünüz gibi okul müdürlerimiz, öğretmenlerimizle beraber ara tatil ve 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında köylere gidiyorlar. Köylerdeki öğretmenlerin de yardımıyla okulların içini ve dışını boyuyorlar. Arkadaşlarımıza moral vermek ve onların yanında bulunmak istedik. Ben de öğretmenlerimizle boyama çalışmasına katıldım."

Hem tasarruf sağladılar hem de bir haftalık işi iki günde bitirdiler

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ise normal şartlarda okulları boyamanın çok masraflı olduğuna işaret etti.

Öğretmenlerin gönüllü olarak bu işi üstlenmesiyle tasarruf sağladıklarını aktaran Karakoç, "Normalde dışarıdan ekip tutup boyama işi yaparsak bir haftada ancak bitiririz. Ama öğretmenlerimiz 2 günde bitirdiler. Hem boş zamanları değerlendirmiş oldular hem de okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamış oldular." diye konuştu.

Projeye gönüllü katılan öğretmenlerden Adımova Köyü Ortaokul Müdürü Fevzi Dursun da köylerdeki bazı okulları boyamak için harekete geçtiklerini belirterek, tatil boyunca bakım, onarım ve boyama çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulup geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Bizim iş, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Okulları boyama işini müdür arkadaşlarıma söyleyince böyle bir şeyin ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Bu sayede 12 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu hafta zaten ara tatildi. Biz de planımızı ona göre yaptık. Tatilden hemen sonra yani cumartesi ve pazar günü başladık. Eğer yetiştiremezsek hafta içi mesai sonrası çalışalım diye arkadaşlardan rica ettim ve sağ olsunlar onlar da kabul etti. 2 günde 5 katlı bir okulumuzun boya ve badanasını yaptık."
Anadolu Ajansı
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