1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 'rekortmen' kadınları

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklanan 6 kadın yer aldı. Rekortmen 6 kadına 76 milyon 558 bin lirayı aşan vergi tahakkuk ettirildi.
 21 Kasım 2019 21:29
Yazdır
Türkiye'nin 'rekortmen' kadınları

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 6 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 76 milyon 558 bin 744 lira oldu.

AA muhabirinin, 2018 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinden yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik listede ismi açıklanan 6 kadın vergi rekortmeni yer aldı.

Kadın rekortmenler listesinde öne çıkan isim, Koç ailesinden Suna Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymetler aracılılık faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 32 milyon 197 bin 788 liralık vergiyle altıncı sıradaki yerini korudu.

Sabancı Holding ortaklarından Çiğdem Sabancı Bilen de menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetlerinden tahakkuk ettirilen 11 milyon 262 bin 559 liralık vergiyle listenin 39. sırasında yer aldı. Bilen, geçen yıl listenin 50. sırasında yer alıyordu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 42. sırasında 10 milyon 301 bin 935 lira tahakkuk ettirilen vergisiyle dikkati çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında listeye giren Dinçer, geçen yıl 33. sırada yer bulmuştu.

Geçen yıl listenin 35. sırasında yer alan Necip Akar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat Türkan Özsezen de 8 milyon 921 bin 535 lira vergiyle 54. sırada yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde öne çıkan bir diğer kadın mükellef ise Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu oldu. Avukatlık yapan Bıçakçıoğlu, hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 6 milyon 940 bin 527 liralık vergiyle listede 77. sıradan giriş yaptı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı da kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi faaliyet türünde tahakkuk etirilen 6 milyon 934 bin 398 liralık vergiyle 78. sıradan listede yer buldu. Kamışlı, geçen yıl ise listenin 75. sırasındaydı.

Geçen yıl açıklanan 2017 yılına ilişkin rekortmen listesinde ismini gizlemeyen 10 kadın mükellef yer almıştı. Listede bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 57 olurken, kadın mükellef sayısının da bu durum dolayısıyla azaldığı belirtiliyor.

Vergi rekortmenleri listesine giren kadın mükellefler şöyle:

SIRA NO

ADI SOYADI

FAALİYET TÜRÜ

TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)

İLİ

6

SUNA KIRAÇ

MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ

32.197.788,51

İSTANBUL

39

ÇİĞDEM SABANCI BİLEN

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

11.262.559,13

İSTANBUL

42

SUZAN SABANCI DİNÇER

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

10.301.935,61

İSTANBUL

54

NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

8.921.535,01

İSTANBUL

77

FATOŞ KILIÇ BIÇAKCIOĞLU

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ

6.940.527,00

İSTANBUL

78

EMİNE KAMIŞLI

KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ

6.934.398,43

İSTANBUL
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY Genel Müdürü: Uçak teknisyenliği alanında ihtiyaç var
21 Kasım 2019 22:50		 Kurumlar vergisi rekortmenlerinden 9'u enerji şirketi
21 Kasım 2019 21:34
Fed faiz indirimine neden olarak ticaret savaşını gösterdi
21 Kasım 2019 20:01		 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
21 Kasım 2019 13:22
Çeyrek altın ne kadar?
21 Kasım 2019 12:40		 'Mobil uygulamalardan elde edilen gelir 5 kat büyüdü'
21 Kasım 2019 12:23
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
21 Kasım 2019 11:30		 İnşaat sektörü 2020'den umutlu
21 Kasım 2019 11:15
Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor
21 Kasım 2019 10:58		 İnşaat maliyet endeksi yüzde 4,02 artış gösterdi
21 Kasım 2019 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu23:01 - CHP'li vekiller yanlış vakıf binasına gitmişler22:56 - Katilinin adını telefonuna 'Azrail' diye kaydetmiş22:50 - THY Genel Müdürü: Uçak teknisyenliği alanında ihtiyaç var22:44 - Cezası 5 bin TL'yi buluyor! Artık polisler de kesebilecek22:38 - 'Daha çok öğretmen atayarak açığı gidereceğiz'22:31 - Hastanenin kuyusunda kullanılacak kabloyu çaldılar22:26 - İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu22:21 - 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı22:16 - 'Yılın Milli Eğitim Müdürü' belli oldu
22:10 - Yeni vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi22:04 - NATO Genel Sekreteri: Türkiye NATO için çok önemli21:59 - Yatağa bağımlı hastalara 'grip aşısı yaptırın' önerisi21:54 - Asırlık çınarlar öğretmenlik deneyimlerini paylaştı21:49 - Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor21:44 - Bu okul üretimiyle fabrikaları aratmıyor21:39 - Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret21:34 - Kurumlar vergisi rekortmenlerinden 9'u enerji şirketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti
Asgari ücrete enflasyon ayarı
EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı
Emine Bulut'un videosunu çeken genç intihardan vazgeçirildi
FETÖ'nün para aktarma sistemi Hawala'nın merkezi Kapalıçarşı
Beştepe'den 'Erdoğan CHP'li isimle gizlice görüştü' iddiasına yanıt
378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
YÖK'ten 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Iskandinav ulkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle batti 3
20.11.2019 barcelona vs fenerbahce maçı 3
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 3
asvel lyon-villeurbanne 2
soğan kokusu 5
halk dili 1
yanaktan makas almak 1
hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü 1
SON İLANLAR
İstanbul Sultanbeyli SYDV Persone Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrehpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzbelcom 6 İşçi Alacak
Bursa Gemtas 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam