İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?

Soru; Bünyesinde ikili eğitim yapan ana sınıfı bulunan ilkokul müdür yardımcısının mesaisi 17:00'da mı biter? Bir de okuldaki tek müdür yardımcısı "ben 2 saat fazladan ek dersi istemiyorum" diyerek 17:00'da okuldan ayrılabilir mi?

Cevap;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları" başlıklı 78. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dahilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür." hükümlerine göre okul yöneticilerinin mesaileri tanımlansa da bu tanım haricinde yöneticilerin mesaisi hakkında başka bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04.05.2012 tarih ve 19964 sayılı "Çalışma saatleri" konulu yazılarındaki, okullarda çalışan yöneticilerin fazla çalışma saatlerinin nasıl düzenleneceğini sorusuna cevap vermeye çalışmışsa da ayrıntılı cevap verememiştir. Sadece, yöneticileri personel yerine koyarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 175. maddesi (B) fıkrasındaki; "Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." hükümlerine göre; fazla çalışmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Fakat okul yöneticileri personel statüsünde değillerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Verilecek Memurlar Ve Görevler" başlıklı 88. maddesi 2. paragrafı (d) bendindeki; "Asıl görevlerinin yanında; d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri İkinci görev olarak yaptırılabilir." hükümlerine göre okul/kurum yöneticilikleri ikinci görev kapsamında yaptırılmakta olup esas görev öğretmenliktir. Öğretmenlerin bu yöneticilik görevleri karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeleri ile girilecek dersler belirlenmiş, "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki hükümlere göre ek ders ücreti almaktadırlar. Ve toplu sözleşme hükümlerine göre de detaylandırılmaktadır.

Kaldı ki kanun haricinde bir mevzuat hükmü ile mesai kavramı tanımlanamaz. Bu konuda hazırladığımız "Öğretmenlerin haftada 40 saat çalışması esas mıdır?" haberimiz de detaylı açıklama bulunmaktadır.

2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kuramlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." hükümlerince ikili öğretim yapan okullardaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmektedir.

Peki; ikili öğretim yapan bir okuldaki müdür yardımcısı haftada 2 saat artırımlı ek ders ücretini almıyorum saat 17:00'da mesai bırakıyorum diyebilir mi?

Bu tür bir istisna Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir genelgesinde bulunmaktadır.

Genelgenin 12. maddesinde aşağıdaki açıklama bulunmaktadır. Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretini istemediğini yazılı olarak beyan etmesi halinde kendisine verilen eğitim ve öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir ve bu süreler dahilinde okuldan ayrılabilir.

Bu konuyu "Sınıf öğretmeni, branşcı dersine girdiğinde kendisine verilen eğitim öğretimle ilgili görevleri yapmayabilir mi?" haberimizde bu konuya yer vermiştik.

Dolayısıyla "ikili öğretim yapan bir okuldaki müdür yardımcısı haftada 2 saat artırımlı ek ders ücretini almıyorum saat 17:00'da mesai bırakıyorum diyebilir mi?" sorusunun cevabı bulunmamaktadır. Asıl soru okul yöneticilerinin mesaisi ne kadardır olmalıdır?

Okul yöneticilerinin mesai saatleri ve diğer konularda bakanlığın kanuni düzenleme yapması gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlik meslek kanununda düzenlenmesi planlanan okul yöneticiliğinin ikinci görev kapsamından yani eğitim öğretim hizmetleri kapsamından çıkartılarak genel idari hizmetler kapsamına alınması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR