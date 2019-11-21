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Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti
 21 Kasım 2019 21:39
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Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği TBMM'de iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti.

Varank, TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda milletvekilleriyle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Daha sonra beraberindekilerle muhalefet kulisine geçen Varank, burada muhalefet milletvekilleriyle çay içerek sohbet etti.

İYİ Parti milletvekilleriyle sohbeti sırasında Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bakan Varank ile yan yana oturdu.

Ardından iktidar kulisine geçen Varank, AK Parti milletvekilleri ile de bir süre sohbet etti.

- "Milletvekillerimiz, bakanlarımızla daha sık görüşmek istiyorlar"

"Nöbetçi bakan" uygulaması kapsamındaki nöbetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, "Vatandaşa hizmet için çalışıyoruz. Meclis'te de ne kadar çok milletvekilimiz bize vatandaşın problemini, isteğini aktarırsa işimizi o kadar daha düzgün yapmış oluruz." dedi.

Mustafa Varank bu kapsamda muhalefet milletvekillerine de uğrayarak talepleri olan varsa dinlemek istediğini belirtti.

Milletvekillerinin bakanlarla daha sık görüşmek istediklerini, söz konusu uygulamanın da bunun bir vesilesi olduğunu dile getiren Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın milletvekillerimizle daha sık bir araya gelmesini istiyor. Bunun için 'nöbetçi bakan' uygulamasını tekrar getirmiş olduk. Bizim açımızdan oldukça faydalı oldu. Milletvekillerimiz bize yerelle ilgili problemleri, taleplerini aktarıyorlar. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Şahsen mutluyum. Gayet verimli görüşmeler oluyor. Milletvekillerimiz bizim için çok önemli. Yerelle irtibatı kesmemek lazım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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