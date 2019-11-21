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Bu okul üretimiyle fabrikaları aratmıyor

Lise öğrencilerinin hem eğitim gördüğü hem de çalıştığı Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılın 10 ayında 1,8 milyon liralık ciro elde etti.
 21 Kasım 2019 21:44
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Bu okul üretimiyle fabrikaları aratmıyor

Lise öğrencilerinin hem eğitim gördüğü hem de çalıştığı Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılın 10 ayında elde ettiği 1,8 milyon liralık ciroyla adeta fabrikaları aratmıyor.

Masa, koltuk, sıra, sandalye ve amfi sisteminin yapıldığı lisede, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların talepleri doğrultusunda, stat koltuklarında kullanılan dengeleme demirleri ve kamyonların bazı yedek parçaları da üretiliyor.

Adeta bir fabrika gibi çalışan lise, başta Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası olmak üzere birçok kurumla yaptığı protokollerle, öğrencilerine mezun olduktan sonra iş imkanı da sağlıyor.

Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raif Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun değişik alanlarında döner sermaye çalışması yaptıklarını söyledi.

Özellikle mobilya iç mekan tasarım, metal, makine ve elektronik teknolojisi alanlarında güzel ve örnek teşkil eden döner sermaye uygulamaları yaptıklarını belirten Yalçın, "Bu uygulamalarda genellikle öğrencilerimiz çalışıyor. Aksaray ve çevre illerin değişik üretim ihtiyaçlarına döner sermaye vasıtasıyla cevap vermekteyiz." diye konuştu.

Raif Yalçın, 8 bölümü bulunan okulun döner sermaye ile üretim yapan bir kurum olduğunu, bundan dolayı kamu kurumları ile özel sektörden siparişler aldıklarını dile getirdi.

Döner sermaye kapsamında çalışan öğrencilere 800 ile 1200 lira arasında maaş ödediklerini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Okulumuz, geçen yıl öğrencilerimize ödediğimiz döner sermaye maaşı kapsamında Türkiye 1'incisi olmuştur, döner sermaye anlamında da 5'inci durumdayız. Okulumuz eğitimin yanında döner sermeye çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Aksaray'daki işletmelere öğrenci yetiştirmekteyiz. Eskiden öğrencilerimizi ara elaman olarak yetiştiriyorduk. Şu anda aranan eleman olarak öğrencilerimizi sektöre kazandırmaktayız. Okulumuzdaki alanlarımızın hepsi Aksaray'da bulunan sektörlerle ilişki içerisinde. Onların istediği şekilde öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz."

"Hedefimiz geçen yıl yakaladığımız 2,5 milyon liralık ciroyu geçmek"

Okul müdürü Yalçın, değişik sektörlerle protokol çalışmaları yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasıyla olduğunu aktardı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasıyla yapılan protokol kapsamında 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini staj için fabrikaya gönderdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu staj çalışmaları kapsamında mezun olan çocuklarımıza bu fabrikada kalifiye eleman olarak istihdam sağlıyoruz. Okulumuz döner sermaye kapsamında öğrencilerimizi yetiştirmekte, maddi kazanç sağlamakta ve kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerimize çalışma saatlerine göre maaş veriyoruz. Okul olarak hedefimiz, geçen yıl yakaladığımız 2,5 milyon liralık ciroyu geçmek. Yılın ilk 10 ayında ciromuz 1,8 milyon lirayı buldu."

"Makinelerle çalışmayı seviyorum"

Öğrencilerden Furkan Aydın ise öğretmeleri sayesinde atölyelerde makinelerde çalıştıklarını, tecrübe kazandıklarını söyledi.

Mesleki hayatlarında bu çalışmaların kendilerine çok fayda sağlayacağını belirten Aydın, "Okulumuzda birçok bölüm var, ben de makine bölümünü seçtim. Makinelerle çalışmayı seviyorum. Okuldan mezun olduktan sonra da öğrendiğim sevdiğim bölümü devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Sertan Mutlu da bölüm şefleriyle birlikte robotlar üzerine çalıştıklarını anlattı.

Atölyelerde uygulamalı dersler gördüğünü aktaran Mutlu, "Yaptığımız robotlarla yurt içi ve yurt dışında yarışmalara katılıyoruz. Buralarda çok güzel dereceler elde ettik. Hedefim robotlara program yazmak. Bu kapsamda çalışmalarım devam ediyor." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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